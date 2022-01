“Eu queria que ele pegasse uma tábua de cortar carne… em mim”, diz Rafa Uccman em sua participação no Masterchef

Rafa Uccman esteve entre os influenciadores que participaram do Masterchef e exaltou a beleza de Henrique Fogaça.

O Masterchef chamou famosos para participação no programa e Lucas Guedez e Rafa Uccman ressaltaram a beleza do chef de cozinha Henrique Fogaça.

A Band lançou um especial de ano novo. O programa Masterchef contou com a presença de vários nomes conhecidos para participação de algumas provas no reality show gastronômico mais famoso do Brasil. Entre eles Rafa Uccman e Lucas Guedez… vai vendo!

Foto: Contigo

Rafa Uccman é muito conhecidos por seus vídeos e declarações irreverentes. Não a toa ganhou as redes sociais e é amigo de muitos famosos como Anitta e Gkay. E a participação de Uccman no Masterchef não poderia ser diferente e rendeu um bom meme!

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Já, Henrique Fogaça é uma referência na gastronomia brasileira. Um dos jurados do Masterchef é também elogiado por sua beleza e sex appeal. Temos que concordar, Fogaça é gato minha gente! Tatuado, cara de mau e postura imponente. Receita perfeita que deixou Uccman e Guedez passados…

Foto: yahoo

Rafa comentou em vídeo no programa: “eu fiquei bem tenso… acho que fiquei mais tenso com o Fogaça porque ele é muito bonito!” Em outro trecho, Rafa até falou que o chef de cozinha poderia jogar uma tábua de cortar carne nele e foi repreendido por Lucas Guedez. Rafa Uccman ainda corrigiu: “No sentido figurado gente!”

A gente te entende Rafa!