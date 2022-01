José de Abreu desafia Mario Frias e é chamado de lhama cuspideira

José de Abreu e Mario Frias protagonizaram um pequeno barraco na internet. O ator desafiou o secretário de cultura.

O jardim da infância está aberto e as crianças grandes Mario frias e José de Abreu estão trocando farpas nas redes sociais.

Estava tudo muito silencioso pelas bandas da internet quando… José de Abreu resolveu desafiar o secretário de cultura, a criança grande, o “competente” ator Mario Frias. Por aí vocês já podem imaginar o teor da conversa, a polidez…

José de Abreu escreveu: “Convido @mafriasofocial para me dar uma entrevista na abertura do meu canal The Boche Show. Se não for covarde topa!” Ui, chamou para o desafio! Mas Mario, reforçou a essência de sua turma e respondeu com ofensas, óbvio! Alguém aí esperava o contrário bebês? Eu não!

“Só se eu puder cuspir também! Vamos falar sobre o Ibama? Lhama cuspideira!” Rebateu o secretário especial de cultura. Aliás, que cultura?

Mas não é de hoje que os dois tem trocado farpas na internet, a treta é antiga, vem de meses as declarações, réplicas, tréplicas, farpas… e tudo que uma boa briga na internet tem direito! Inclusive Mario tem sido muito criticado por sua atuação à frente da Secretaria de Cultura e eu não preciso citar os motivos, não é mesmo?

Mario, agora vamos falar um pouco sobre sua carreira no mundo das artes e sua atuação nela? Melhor não né fofo?!