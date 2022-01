Viih Tube beija Álvaro, dança no palco do Pedro Sampaio e chora por seu ex

Viih Tube beijou Alvaro, dançou no palco do show de Pedro Sampaio e chorou pelo ex em São Miguel do Gostoso.

Viih Tube continua sua saga de diversão, festas e loucurinhas pelo Brasil.

Ela é das minhas viu! E vocês sabem de quem estou falando, a garota já virou figurinha carimbada por aqui e muitos outros sites e páginas de fofocas e entretenimento. A influenciadora não economiza quando o assunto é festa! Pode ser a mil quilômetros de distância que está ela a caminho da ferveção!

Desta vez Viih Tube está curtindo a vida em São Miguel do Gostoso. A ex-BBB já está há alguns dias na cidade. Ela foi comemorar as festas de final de ano em um dos roteiros mais concorridos do Brasil.

E no meio da bagunça Viih Tube beijou Alvaro, que está prestes a entrar em confinamento por conta de sua participação no BBB, ou vocês não sentiram a ausência dele na viagem de Gkay com Rafa Uccman e Lucas Guedez?

Viih também dançou no palco do show de Pedro Sampaio. Eu também dançaria pessoal! Ela estava na companhia de Lucas Selfie, Artur Picoli, Gui Napolitano…

E pasmem, dizem as más línguas que a garota também deu uma choradinha pelo ex em meio à festa viu? Chorar por ex em festa amiga… é o erro! Sabem por que? Parece que ela viu o rapaz por lá e aí rolou um gatilho!