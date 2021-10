Victoria Cerrid lança single “Deixa Esse Amor”

O registro audiovisual de “Deixa Esse Amor” ilustra a narrativa da música. Com direção de Thomas Henne, o videoclipe foi captado sem seguir um roteiro prévio

“O que sobra quando limpamos as inseguranças e nuances das relações que nutrimos?”. Esta é a pergunta que guia as reflexões da cantora e compositora Victoria Cerrid no single “Deixa Esse Amor”. Uma mescla entre as sensações de liberdade, amor e intimidade, a concepção sonora da paulista chega pela produtora Boogie Naipe – Mano Brown, Racionais MC’s. “Esta canção é a minha palavra para ser mais íntima em minhas trocas com pessoas, inspirar este aconchego e permitir que me conheçam de verdade”, manifesta a artista sobre a faixa que chega às plataformas de streaming no dia 08 de outubro (ouça aqui). Um videoclipe acompanha o lançamento e estará disponível no canal de YouTube da artista (assista aqui).

Constantemente, a “intimidade” é atrelada e reduzida a um relacionamento amoroso, quando, na verdade, é o pilar que sustenta a singularidade de cada troca. Esta reflexão inspirou a frase “Eu sou você”, que foi o pontapé inicial para um processo de criação intuitivo e orgânico, feito por Victoria, Tya Rodrigues e Julio Lino. “Nós começamos a tocar e logo o som foi nascendo. O amor está no meio disso tudo acontecendo, entre as pessoas que se beijam ou não. É uma canção para todo tipo de amor, independente dos postos que cada pessoa ocupa na rotina da outra”, comenta a artista sobre um processo que também a levou a olhar para dentro. “Fui percebendo o quanto eu não me permitia ser íntima em minhas relações. Tinha dificuldade em receber carinho ou ser amada de verdade fora do contexto sexual e isso começou a me incomodar”, conta a artista.

A partir disso, Victoria passa a buscar uma nova percepção sobre a intimidade, permitindo se entregar: “Foi só eu ter uma permissividade de amar, que pude descobrir novos meios de me conectar com as pessoas que me rodeiam, então não seria possível não trazê-las no videoclipe também, pra ecoar este sentimento”, lembra Cerrid.

O registro audiovisual de “Deixa Esse Amor” ilustra a narrativa da música. Com direção de Thomas Henne, o videoclipe foi captado sem seguir um roteiro prévio, garantindo um retrato real dos atores do curso de Terapia da Comunicação, do Instituto Voz do Ser, que Victoria faz parte. As mais singelas (e genuínas) demonstrações de intimidade que fujam do óbvio reforçam o conceito certificado pela cantora: “Isso não é uma música sobre um casal, é sobre amor”.

Ficha Técnica:

Composição: Victoria Cerrid, Tya Rodrigues e Julio Lino

Produção Executiva: Boogie Naipe

Produção Musical: Freak Estúdio, Júlio Lino, Tya Rodrigues e Victoria Cerrid

Mixagem: Nico Paoliello

Voz: Victoria Cerrid

Backing Vocals: Tya Rodrigues

Guitarra: Fábio Yamamoto

Baixo: Júlio Lino

Bateria/Percussão: Tya Rodrigues

Teclas: André Bruni

Produção Audiovisual: Oniris

Elenco: Victoria Cerrid, Silvia Maciel, Izabella Weiss, Leska Soares, Sofia Melo, Gabriel Hatt, Luana Curti, Vinicius Specht, Gabriela Cardozo, Giovana Gallucci, Sabrina Nask e Jorge Amaral

Diretor: Thomas Henne

Co Diretor e Editor: Heitor Mendes

Preparação de Elenco e Set: Voz do Ser

Assistência ao Elenco: Sabrina Nask

Produção e Planejamento: Willy Lugon e Débora Nazareno

Assistente de Produção: Gabriela Menezes

Fotógrafo Still: Gustavo Menasce

Design: Murillo Melo

Terapia da Comunicação, Instituto Voz do Ser

Apoio: Circo Portugal, Athor Gastronomia, Voz do Ser