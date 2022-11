Veja quem está na roça falsa e peões que disputam fazendeiro em A Fazenda 14

Público terá que votar em quem querem vença a berlinda

Pelé Milflows, Pétala Barreiros, Bárbara Borges e Deolane Bezerra foram os indicados para disputar a primeira roça falsa desta temporada de “A Fazenda 14”, na noite desta terça-feira (29). A formação desta roça segue as regras normais com peão indicado pelo fazendeiro e o mais votado pelos participantes que puxa um da baia. O quarto indicado foi para a roça pela dinâmica do resta um.

Antes de iniciar a votação, Adriane Galisteu pediu para Iran Malfitano, que ganhou a Prova de Fogo, escolher o poder da chama. Ele escolheu a vermelha e deu a amarela para o amigo André Marinho, que ganhou a vantagem de votar mais uma vez em um peão e escolheu Pétala.

Pelé Milflows foi indicado diretamente para a roça pela fazendeira Bia Miranda, que justificou que ele vive pedindo para ir para a berlinda para garantir o chapéu de fazendeiro. Pétala Barreiros ocupou o segundo banco com cinco votos e no contragolpe puxou Bárbara Borges.

Deolane sobrou na dinâmica do resta um e foi a quarta peoa a ir para a berlinda. Ela pode vetar um dos peões na Prova do Fazendeiro e escolheu Pelé. Mas o poder da chama vermelha mudou o jogo e Iran trocou o peão vetado por Pétala, que não poderá se livrar da roça. O vencedor da Prova do Fazendeiro garante a vantagem de estar imune e indicar um peão na próxima roça.

Os peões não sabem, mas a votação desta semana não é para decidir quem deve ficar na casa, mas quem o publico quer que vença a roça falsa. Os dois menos votados voltam para a sede da fazenda e o mais votado para ficar vai direto para o rancho.

Após a falsa eliminação, o peão mais votado recebe dois convidados no rancho. Mas na volta para a sede eles não podem comentar com os outros participantes sobre a roça falsa porque correm o risco dos três serem eliminados. No sábado, o peão eliminado volta para a sede da fazenda trazendo reviravolta no jogo.