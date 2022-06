Vanderlei, da Tribo Sol, deixa reality No Limite após ficar isolado

O participante recebeu o maior número de votos no Portal da Eliminação, após se isolar desde que Leonardo saiu

Vanderlei, da Tribo Sol, foi o eliminado do No Limite (Globo) nesta terça-feira (31) após receber o maior número de votos no Portal da Eliminação. O paulista estava isolado dentro do próprio grupo após a saída de Leonardo, que era um de seus principais aliados.

Apesar disso, ele declarou torcida para os companheiros do grupo irem para a final do jogo. “Estou levando vocês no coração”, disse.

Ele disse que vai levar da experiência a oportunidade de autoconhecimento e uma força que poderá usar em vários setores de sua vida.

‘Estar aqui e poder colocar a força total foi uma realização grande”, disse o ex-participante.

Ele foi o nono eliminado da atual temporada do reality, apresentado este ano pelo atleta e ex-BBB Fernando Fernandes, 41.

Os participantes buscam o prêmio de R$ 500 mil e passam por duas provas a cada programa em um cenário selvagem de dunas, cuja localização é mantida em segredo pela direção.

Fernandes substitiui André Marques, que ocupou o posto no ano passado. Marques, ator e apresentador, anunciou na manhã de segunda-feira (30) que irá deixar a Globo a partir do mês de agosto. Em um longo texto publicado em seu Instagram, o artista agradeceu pelos 27 anos na emissora e comemorou: “Serei meu próprio chefe!”.

“Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida”, disse. O artista seguiu dizendo que viveu uma relação linda com a emissora nos quase 30 anos de casa e que agora, após o “casamento feliz, fiel e cheio de amor”, irá partir para “uma relação aberta”.