Vai ter Forró do Leon na Europa!

Brasiliense Leon Correia se apresenta em quatro países diferentes nas próximas semanas

Por Amanda Karolyne

Levando um pouco de Brasília para o mundo, o cantor Leon Correia vai iniciar uma turnê pela Europa em 2022. O tour começa ainda neste mês, no dia 31. Leon passará por cinco cidades em quatro países europeus, deixando em cada um deles uma pitada de forró e piseiro.

Leon vai se apresentar em Portugal, França, Inglaterra e Espanha (este último, duas vezes).

A turnê pela Europa deveria ter sido realizada antes da pandemia, mas o projeto foi suspenso à época. Agora, com a nova data marcada, Leon Correia tem as melhores expectativas possíveis. “É um sonho poder levar minha música para fora do país e ter o privilégio de conhecer culturas e lugares que eu jamais imaginei conhecer”, conta. O cantor revela que veio de família humilde, e, sem a música, conhecer estes países seria muito mais difícil. “Sou muito grato a Deus por tudo isso que está acontecendo, realmente é surreal.”

O convite para a turnê surgiu após um show em Boston, nos Estados Unidos, há dois anos. É a primeira vez de Leon na Europa. O artista diz que, mesmo no exterior, 100% do público é brasileiro. Porém, enquanto nos Estados Unidos a maioria das pessoas não pode voltar para casa, nas cidades europeias é diferente.

O repertório do cantor conta com músicas de sua autoria, como “Un Tal de Tu”, canção escrita em espanhol. Leon também interpreta músicas de outros artistas de forró, piseiro e sertanejo. Com bastante orgulho de poder cantar fora representando o Distrito Federal, o artista sabe que está assumindo uma grande responsabilidade. “Nossa cidade é muito bem representada por vários artistas de qualidade”, ressalta.

Início da caminhada

A carreira de Leon teve início há 14 anos. “Comecei cantando nas boates sub-17 de Brasília, nas matinês, quando eu era estudante”, destaca. Naquela época, o cantor foi convidado para um escritório de Goiânia-GO, que também cuidava da carreira de Amado Batista. Logo depois, Leon partiu para a produtora LC Entretenimentos, agregada com a agência Salto Digital, de Fortaleza. Com essas empresas, o artista está realizando novos projetos

Leon costumava cantar sertanejo, mas agora se aventurou no forró e piseiro, ritmo surgido no interior do Nordeste, antes chamado de pisadinha, tratado como um forró com elementos de pop. O processo não foi difícil porque o cantor foi criado ouvindo artistas destes gêneros musicais. “Já veio de berço, a minha família é nordestina, da Paraíba, e é algo que vem deles”, revela.

O cantor acredita que os trabalhos por ele e equipe realizados pelo Brasil afora, foram essenciais para que pudesse ter reconhecimento na carreira. Leon afirma que a atuação em Goiânia-GO, capital do sertanejo, foi o start para uma virada na trajetória, mas lembra com carinho de uma apresentação em outro estado. “Um show que me marcou foi um realizado no Sambódromo de Manaus-AM, para 40 mil pessoas, onde dividimos palco com Jorge e Mateus, Simone e Simaria, entre outros. Isso se repetiu no ano seguinte, na mesma proporção”, cita, agradecendo também a boate Villa Mix.

O artista afirma que sua agenda ainda está cheia neste fim de ano, com apresentações pela capital antes da viagem à Europa. Durante a fase de restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, os shows de Leon estavam sendo realizados em formato reduzido, com todos os protocolos de saúde sendo seguidos. Agora, os eventos puderam ser flexbilizados, e sua arte ganha nova grandeza.

“Surreal”

Em janeiro, Leon irá lançar o DVD “Surreal”, gravado em Fortaleza-CE na primeira semana de dezembro, sem público, com um cenário idealizado e personalizado em formato de L. O projeto tem a participação das dançarinas do grupo Aviões do Forró e da MC Nanda Pascoal.

TURNÊ LEON CORREIA

Europa 2021/22

31/dez – Paris (França)

01/jan – Londres (Inglaterra)

02/jan – Lisboa (Portugal)

07/jan – Barcelona (Espanha)

08/jan – Madri (Espanha)