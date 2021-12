Ana Maria dá cantada em Cauã Reymond no Mais Você

A apresentadora ainda confessou ter tirado uma casquinha do ator quando o abraçou e elogiou o corpo sarado

A apresentadora Ana Maria Braga, ficou animada em receber, Cauã Reymond e tirou uma casquinha do ator na manhã desta terça-feira (21), em seu programa matinal Mais Você.

“Vou beijar de novo, o que é bom. O que é bom a gente não dispensa”, disse logo ao receber o ator. Depois, ela teceu elogios ao corpo sarado dele. “Mariana, me desculpe. Mariana (Goldfarb) é a excelentíssima esposa (do Cauã), nutricionista… eu dei uma abraçada no seu marido aqui e realmente ele está nos trinque. Tá que tá, não tem uma gota de gordura”, falou Ana.

Confira!!!

A Ana Maria não é boba não, eu faria o mesmo! 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/EGauWAuQ4p — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 21, 2021

Cauã ficou um pouco sem graça, mas acabou dando risadas com a cantada sem maldades da apresentadora. Tudo isso enquanto comia o seu café da manhã.