‘Traz mais vinho’, pede Zeca Pagodinho no carro alegórico da Portela

Sambista cumpre uma maratona de eventos neste Carnaval

KARINA MATIAS E MARLENE BERGAMO

Já em cima do carro alegórico para o desfile da Portela, o cantor Zeca Pagodinho toma uma taça de vinho. “Traz mais aí”, pede o sambista a um dos homens que atuam como apoio para a escola na noite desta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro.

O funcionário responde que não é permitido desfilar consumindo bebida alcoólica. “Mas a gente ainda não entrou na avenida”, diz Zeca.

O cantor cumpre, neste Carnaval, uma maratona de eventos. Na sexta-feira (17), ele se apresentou no Camarote Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. No domingo (19), foi homenageado em desfile da Grande Rio, na Sapucaí e, nesta segunda-feira (21), desfilou pela Portela.

Em entrevista à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, no Carnaval paulistano, Zeca disse que está cansado. “Me cansa. Já foi o tempo”, afirmou. “[Felicidade para mim] é poder estar em casa, com os filhos, com os netos, poder estar com os meus amigos, em Xerém [na Baixada Fluminense]”, completa o sambista.