‘The Boys’: Antony Starr é preso na Espanha ao agredir jovem de 21 anos

O ator Antony Starr, conhecido por interpretar o Capitão Pátria na série The Boys, foi preso na Espanha após agredir um homem em um pub. Segundo informações do El País, Starr foi condenado a 12 meses de prisão e multa, mas deve ser liberado após um acordo.

De acordo com o jornal, Antony estava bêbado quando agrediu a vítima em um pub em Alicante, após se envolver em uma briga na região dos bares da cidade. Ele teria atirado um copo no rapaz de 21 anos, que foi encaminhado ao hospital e levou quatro pontos na sobrancelha.

Segundo o Daily Mail, a sentença do ator pode ser suspensa com a condição de que ele não cometa outro crime nos próximos dois anos e pague a indenização de 4 mil libras para a vítima nas próximas 72 horas.

Ainda não foi revelado se ele já deixou a prisão. Antony Starr está na Espanha para gravação do filme The Interpreter (ainda sem tradução para o português), que é dirigido por Guy Ritchie, mesmo diretor de Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, O Agente da U.N.C.L.E. e Aladdin, e tem Jake Gyllenhaal no elenco

Starr retorna como Capitão Pátria em The Boys Apresenta: Diabólicos, animação com base na série principal, que estreia nesta sexta, 4. Enquanto a terceira temporada de The Boys tem estreia marcada para 3 de junho, no Amazon Prime Video.

Estadão Conteúdo