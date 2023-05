Teatros recebem nova temporada de “Tatuagem” e peça de Mário Bortolotto

Confira a lista de peças que chegam aos teatros de São Paulo nesta semana

Natalia Nora

São Paulo – SP

Depois de uma semana repleta de estreias no teatro, os palcos da cidade de São Paulo recebem quatro novidades.



Entre as peças inéditas, o destaque é gratuito e tem texto, direção e atuação de Mário Bortolotto. “Notícias de Naufrágios” acompanha um homem que abandona a esposa grávida em uma pequena cidade e volta depois de duas décadas.



Outra opção que chega aos palcos é a nova temporada de “Tatuagem”, espetáculo que adapta a história do filme homônimo dirigido por Hilton Lacerda.



Confira a lista de peças que chegam aos teatros de São Paulo nesta semana.

CRIATURA, UMA AUTÓPSIA

A peça conta a história de “Frankenstein” pelo ponto de vista do monstro, mesclada com a vida da autora da obra, Mary Shelley.

Direção e atuação: Bruna Longo.

Teatro Arthur Azevedo – av Paes de Barros, 955, Alto da Mooca, região leste.

10 anos.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 18h. De 11 a 14/5.

Grátis

NOTÍCIAS DE NAUFRÁGIOS

Na trama, um homem volta à sua cidade depois de 20 anos e precisa lidar com o que deixou para trás.

Direção: Mário Bortolotto.

Com: Mário Bortolotto, Carcarah e Patrícia Vilela.

Cemitério de Automóveis – r. Francisca Miquelina, 155, Bela Vista, região central.

14 anos.

Ter. a sáb., às 21h; dom., às 20h. Até 17/5.

R$ 40, em sympla.com.br

POEMA SUSPENSO PARA UMA CIDADE EM QUEDA

Na trama, um homem que cai de um prédio nunca chega ao chão. Moradores ao redor também ficam presos em situações sem fim.

Direção: Luiz Fernando Marques.

Com: Verônica Gentilin, Virginia Iglesias e Lucas Bêda.

Teatro de Contêiner Mungunzá – r. dos Gusmões, 43, Luz, região central.

14 anos.

Sex., às 21h; sáb. e dom., às 19h; seg., às 20h. De 12/5 e 5/6.

Grátis

TATUAGEM

A adaptação do filme homônimo ganha uma nova temporada. Um jovem militar acostumado à repressão se encanta com o universo livre do teatro.

Direção: Kleber Montanheiro.

Com: André Torquato, John Seabra e Bia Sabiá.

Sesc Ipiranga – r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul.

16 anos.

Sex., às 20h; sáb., às 15h e às 20h; dom., às 18h. De 12 a 21/5.

A partir de R$ 12, em sescsp.org.br