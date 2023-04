Sesc Ceilândia recebe “O Rinoceronte”, de Hugo Rodas

O espetáculo, adaptado da famosa obra do Teatro do Absurdo, apresenta discussão sobre a cultura do ódio e traça paralelo com os dias atuais

Dos dias 28 a 30 de abril, o Sesc Ceilândia, recebe a Agrupação Teatral Amacaca (ATA), com o espetáculo O Rinoceronte. Seguindo os passos e o legado de Hugo Rodas, um dos maiores nomes do teatro da cidade e do país, e falecido no ano 2022, o grupo reapresenta o espetáculo, dirigido por Hugo e estreado em 2019. Adaptada da famosa obra do Teatro do Absurdo, de Eugene Ionesco, de 1956, O Rinoceronte é uma metáfora do “efeito manada”, onde indivíduos de uma determinada sociedade vivem um contexto de epidemia que a leva ao colapso. Os habitantes desta cidade criada por Ionesco são assolados pela ‘Rinocerite’ que os transformam subitamente em Rinocerontes, animais quase cegos, grandes e grotescos, caracterizados por sua força violenta. Escrita pós-segunda Guerra Mundial, a peça é uma reflexão de como ideais fascistas adoecem um povo e os cegam. “O Rinoceronte” estará no Sesc Ceilândia, dos dias 28 a 30 de abril, sendo sexta para escolas públicas do DF e Entorno, e sábado e domingo aberto ao público, sempre às 20h. A entrada é franca, e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla. SERVIÇO

Espetáculo O Rinoceronte

Onde: Sesc Ceilândia

Quando: Sexta – 28/04 – 20h – Para escolas públicas do DF e Entorno

Sábado – 29/04 -20h – Aberta ao público – Com tradução simultânea em libras

Domingo – 30/04 – 20h – Aberta ao público Gratuito. Ingressos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/o-rinoceronte/1951007

Classificação: 14 anos

Mais informações: https://www.instagram.com/agrupacaoteatralamacaca/