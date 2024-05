A busca pela beleza é um dos temas mais recorrentes na história humana e a harmonização facial se tornou um assunto comum do cotidiano. Por isso, a nova comédia do G7 Quem Vê Cara Não Vê Harmonização –– em cartaz a partir deste sábado (18/5) até 2 de junho, no Teatro La Salle (906 Sul) ––

mergulha no universo dos procedimentos estéticos para contar a história de Roberval e Divina, um casal apaixonado que se conheceu pela internet e ainda não teve coragem de se encontrar face a face. Roberval se acha feio e decide buscar a mudança consultando diversas clínicas de estética e encontrando os mais divertidos tipos de médicos, biomédicos, dentistas e veterinários.

Porém, em sua busca, descobre que existem coisas mais importantes que apenas ser bonito e que a beleza interior também é fundamental. Mas será que ele vai conseguir tomar coragem de se aceitar para, finalmente, viver um grande amor?

Que vê cara não vê harmonização, da Cia de Comédia G7/ Foto de Gustavo Gracindo

Para escrever o espetáculo, os autores/atores do G7 entrevistaram especialistas na área estética e tiveram a consultoria da Clínica Perfectus, do Dr. William Alencar, que é biomédico e esteticista, e também do consultório de Cirurgia Plástica, Dermatologia e Estética Avançada da dermatologista Roberta Ilha e do cirurgião plástico Igor Félix.

Contos de fadas da vida real, músicas divertidas, médicos hilários e uma sessão de hipnose como você nunca viu na vida prometem divertir o público. E, ao fim do espetáculo, aquela mensagem sobre a importância da construção da autoestima e, sobretudo, da força do amo que transforma o feio em belo não faltará.

Quem Vê Cara Não Vê Harmonização

Com a Cia. de Comédia G7. De 18 de maio a 2 de junho, aos sábados e domingos, às 19h, no Teatro La Salle (906 Sul). Ingressos à venda no site do G7 ou na bilheteria do teatro, nos dias do espetáculo a partir das 17h. Classificação indicativa: 14 anos. Não será permitida a entrada de crianças menores de 10 anos, mesmo acompanhadas dos pais. Informações: (61) 99351-1369 (com Whatsapp).