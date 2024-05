Jaques Morelenbaum e Cello Samba Trio em Tributo a Tom Jobim

Musicalmente falando, Jaques Morelenbaum nasceu e foi criado em berço de ouro. Filho do maestro Henrique Morelenbaum, um dos grandes nomes da tradição sinfônica brasileira, ainda jovem emprestou seu talento como violoncelista à banda de Tom Jobim durante 10 anos, viajando pelo mundo e contribuindo para a música brasileira. Agora, ele traz ao Complexo Cultural do Choro o “Cello Samba Trio”, que formou com dois virtuoses: Lula Galvão (violão) e Marcelo Costa (percussão). Nesta sexta-feira (17/5) e no sábado (18/5), o grupo fará uma comovente homenagem a Tom Jobim.

Juntos, eles trazem uma combinação de influências eruditas e populares para reinterpretar obras-primas não apenas do próprio Tom, mas também de Dorival Caymmi, Jacob do Bandolim, Carlos Lyra, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Egberto Gismonti.

Um espetáculo de altíssimo nível musical, com uma visão intimista do samba desde as raízes até os dias de hoje. Um show em que Morelenbaum mostra todo seu talento eclético e sua formação impecável, que o levaram a ser chamado para trabalhar com monstros sagrados do naipe de Tom Jobim, Caetano Veloso, Egberto Gismonti, Sting, Ryuichi Sakamoto, David Byrne, Cesária Évora e Milton Nascimento.

Jaques Morelenbaum. Foto de Samuele Romano.

Sábado tem Ensaio Aberto e Piquenique Chorão

O Complexo Cultural tem dois programas para o lazer da família inteira neste sábado: o educador, ator, bailarino e contador de histórias Marcelo Smyth se apresenta a partir das 11h na área externa do Complexo Cultural do Choro, mesmo horário do Ensaio Aberto com alunos e professores da Escola Brasileira de Choro, no estacionamento 10 do Parque da cidade.

Serviço



Complexo Cultural do Choro de Brasília

Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental. Informações: (61) 3226-3969. Ingressos: acesso livre para a programação infantil; Tributo ao Mestre: R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira) no site da Bilheteria Digital.