Baladas do fim de semana

Ellen Oléria, Flor Furacão e Filhos de Dona Maria no Afro em Movimento



O encerramento da segunda edição do Afro em Movimento será uma grande celebração da cultura e do empreendedorismo negro, neste sábado (18/5) e domingo (19/5), no SESC 504 Sul, com entrada gratuita. Na programação, DJ, shows, aulas abertas e a Feira Afro que vai reunir moda, artesanato, e diversos outros artigos de doze produtores negros.



A programação musical deste sábado tem abertura do DJ Áfrika, a partir das 14h, tocando muito Afrobeat e Afrobrasilidade. Nascido nas terras de Luanda, Angola, e criado nos recantos de Paris, é hoje um dos mestres de cerimônias nos eventos africanos, bailes black e latino-americanos em Brasília. Às 14h30, aula aberta “Arte, moda e sustentabilidade: um olhar sobre ancestralidade”, com o artista Victor Hugo Soulivier. Às 18h, a cantora e compositora Flor Furacão apresenta o espetáculo Ancestral Jazz. Encerra o dia, às 20h, Ellen Oléria, em show solo e intimista, com repertório que destaca sua trajetória artística ao longo de 20 anos de carreira, prêmios em festivais e quatro discos lançados.

Ellen Oléria. Foto de @pryscillak

No domingo (19/5), a partir das 14h, tem mais Afro Feira e DJ Áfrika. Às 14h30, aula aberta com Guilherme Machado: “O impacto social da cultura”. E às 17h, o Afro em Movimento apresenta Filhos de Dona Maria, grupo inspirado nos tambores e temperos do terreiro de candomblé. No seu samba misturam-se a chula, o ijexá, o jongo e a capoeira e é com essa mistura que o grupo evoca a negritude da música popular brasileira. Formado por Amílcar Paré (voz e violão) e Khalil Santarém (voz e cavaquinho), o grupo foi criado em 2011 e desde então se apresenta em palcos e festivais importantes no Brasil e no exterior.



3° Fest Jazz no Lago Oeste

3º Fest Jazz do Lago Oeste/ Divulgação

Mesclar a boa gastronomia, turismo, em meio à natureza, em um dia regado de jazz, blues e bossa nova. Essa é a proposta do 3ª Fest Jazz do Lago Oeste neste sábado (18/5), a partir das 16h, no Galpão da Asproeste (DF001 entre as ruas 8 e 9), no Lago Oeste -DF. DJ Dudão Melo e Sartô, Bartô Blues e Amigos, Coletivo Super Jazz, Trio Nós Três e Paulo Black Quarteto (Tributo à Miles Davis) prometem agitar o evento em homenagem a Miles e John Coltrane. A feira contará com os seguintes expositores: Espaço Nave(vinhos, ponche e chá), ET (cervejas artesanais, brindes VLO), Terra Nativa (cafés especiais, nitroglicerina), Posto 208 (bebidas destilados, drinks e risotos), Pousada Refazenda (steack de carnes na chapa, cachaças e speritivos de Minas, refrigerantes e água), Samara Dória, da @encantodaterraveg (caldos, salgados e guloseimas veganas), Queens of Peppers (Arroz Monumental), Casa da Colina (cheesecake com calda de maracujá e hibisco ou calda de goiaba), Casa Lácteos e 10 Rota 001 também participarão do evento. Ingressos já à venda pelo Sympla, a R$ 80 (meia-entrada). Doadores de 1kg de alimento não perecível também pagam meia-entrada. Não recomendado para menores de 12 anos. Informações pelo perfil do Instagram @vivalagooeste.



Praiana Na Praia: festa pé na areia

Caraivana/ Foto de Luiza Ferraz

A energia do verão invade o outono da capital federal neste sábado (18/5). A ginga e brasilidade da festa Praiana transformarão a Barraca do Coco, localizada no Na Praia Parque, na “beira-mar” perfeita para uma celebração inesquecível com pés na areia. Descontraído e envolvente, o borogodó –– marcado para começar às 16h –– promete uma diversidade musical com ritmos que embalam do forró ao samba, passando por mixagens contagiantes. O som ficará por conta de DJs e grupos conhecidos por não deixar ninguém parado: o DJ Chicco Aquino, o trio Mel de Lamparina, o DJ Umiranda e o sexteto Caraivana, direto do litoral sul da Bahia. Ingressos: disponíveis no site ou app da R2.com.vc.





Cafe de La Musique On Tour na Torre de TV Digital

Café de La Musique On Tour/ Divulgação Café de La Musique On Tour/ Divulgação

O festival de música eletrônica retorna à Brasília para sua quarta edição, com uma estrutura ainda mais grandiosa para mais de 12 horas de festa com nove DJs, neste sábado (18/5). Desta vez, as batidas da música eletrônica vai ecoar em um dos principais pontos turísticos da capital, a Torre de TV Digital, a partir das 22h. Serão mais de 12 horas de festa com nove DJs de expressão internacional, nacional e local, além de projeções 3D e shows pirotécnicos. Quem lidera o line-up é a DJ dinamarquesa Ashibah, bastante conhecida pelos brasilienses, com algumas apresentações marcantes em eventos da capital. Também vão se apresentar os DJs Liu, Meca, Gladd, Konks, Jord, Artistikk, Antdot e Pirate Snake.

Ingressos à venda no Digital Ingressos e nas lojas físicas Setemares. Informações: (61) 9 9886-2999.





Projeto Tem Samba na Feira convida Carol Nogueira

Carol Nogueira. Divulgação / Projeto Tem Samba na Feira

O músico Jean Mussa recebe, neste domingo (19/5), a cantora, compositora e produtora cultural Carol Nogueira, para um dia de boa música com uma animada roda de samba na Feira Permanente do Gama, no Setor Oeste da cidade, das 10h às 14h. O show integra o projeto Tem Samba na Feira, que busca resgatar a tradição das rodas de samba em Feiras Permanentes do Distrito Federal. O ciclo de apresentações se encerra em julho, com a participação de Kris Marciel e o grupo 7 na Roda, no dia 17. Antes, em junho, no dia 16, haverá show de Dani Ribeiro. Entrada franca.