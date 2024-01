Projeto Teatro Sob o Céu lança oficina gratuita de teatro

Imersão acontecerá neste mês, na Casa de Cultura do Guará, com a diretora Miriam Virna

Diretora, atriz e produtora brasiliense, Miriam Virna vai lançar em janeiro de 2024 uma oficina gratuita de teatro para iniciantes que querem ter contato com esta arte. Os interessados já podem se inscrever pela Bio do Instagram: @teatrosoboceu.

O projeto Teatro Sob o Céu que é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC-DF e idealizado por Cristian Lampert contou com dezenas de iniciativas em 2023. Dentre elas, deu vida ao espetáculo Me Escuta, com direção de Miram Virna, pesquisas pelo DF e oficina também com Lampert.

Agora, Miriam que ficará à frente da OFICINA ME ESCUTA – Teatro para Iniciantes. O curso acontecerá na Casa da Cultura do Guará (Guará 2 – QE 25). No total, serão 3 oficinas imersivas e cada aluno poderá escolher o dia de participação.

A primeira será 20/1; a segunda, no dia 27 de janeiro. A terceira e última acontecerá no dia 28/01. Sempre das 9h às 16h. As oficinas são recomendadas para maiores de 18 anos com pouca ou nenhuma experiência em Artes Cênicas.

“A proposta é oferecer um dia de imersão voltado a dinâmicas e jogos que despertem novas percepções sobre si mesmo e sobre o outro. Além de propor vivências que investiguem novos olhares sobre si, a oficina pretende dar aos participantes a oportunidade de exercitar a escuta do outro em cena”, destaca Miriam Virna.

A imersão para cada aluno inscrito será de um dia, mas os interessados podem inscrever e tentar entrar em uma das três datas. Número limitado de até 10 participantes por dia.

Sobre a Professora

Miriam Virna é artista, diretora e autora teatral formada pela Universidade de Brasília. Com quase 25 anos de experiência artística, Miriam possui em sua trajetória diversos espetáculos de sua autoria, sendo alguns deles premiados dentro e fora do DF. É também autora de trilhas musicais e professora de teatro.

Cronograma:

9h às 10h: Boas-vindas (Lanches e conversas)

10h às 12h: Módulo 1 – Dinâmicas e jogos de criatividade e interação

12h às 13h: Almoço e Intervalo

13h às 15h: Módulo 2 – Exercícios de contracena

15h às 16h: Conclusão (Cenas e Reflexões)

Cada aluno receberá, além da alimentação durante a oficina, uma ajuda de custo no valor de R$ 60,00.

Serviço: Oficina me escuta – Teatro para Iniciantes com Miriam Virna

Local: Casa da Cultura do Guará

Inscrição gratuita pela Bio do Instagram: @teatrosoboceu

Público alvo: Pessoas acima de 18 anos com pouca ou nenhuma experiência teatral

Datas:

Oficina 1: 20/01/2024

Oficina 2:27/01/2024

Oficina 3: 28/01/2024

Horário: 9h às 16h

Gratuito