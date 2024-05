Planet Hemp anuncia show especial em SP e gravação de DVD com Pitty e BaianaSystem

LAURA LEWER

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O grupo Planet Hemp anunciou, nesta quinta-feira, 2, que fará um show especial em São Paulo para comemorar os 30 anos da criação da banda -e que se tornará um DVD com participação de nomes como Pitty, BaianaSystem, Major RD, Rodrigo Lima, do Dead Fish, e Tropkillaz, entre outros.

A apresentação batizada de “Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça” foi marcada para o dia 11 de julho deste ano, no Espaço Unimed e terá produção musical de Daniel Ganjaman.

Os ingressos, já à venda no site Ticket 360 custam R$ 100, na modalidade pista solidária, e R$ 120, na pista comum, e podem ser comprados também nas bilheterias da casa de shows.

Será um show inédito, com cenário com inspiração nas “green houses” e nos Jardins Suspensos da Babilônia”, além de imagens de arquivo da jornada do grupo atualmente formado por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Daniel Ganjaman e Nobru.

PLANET HEMP

Quando Planet Hemp – Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça

Onde Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda

Preço A partir de R$ 100

Link https://www.ticket360.com.br/evento/29007/ingressos-para-baseado-em-fatos-reais-30-anos-de-fumaca-planethemp-gravacao-de-dvd