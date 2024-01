Osmar Prado e Maurício Machado estrelam “O Veneno do Teatro”

Circuito de Teatro Brasileiro abre sua temporada de peças teatrais em 2024

A montagem brasileira do texto de autoria do catalão Rodolf Sirera, um dos mais renomados dramaturgos europeus contemporâneos, marca o retorno aos palcos de Osmar Prado, após 10 anos dedicados ao cinema e à teledramaturgia. Sob a direção de Eduardo Figueiredo, Osmar divide a cena com o premiado ator Maurício Machado.

Uma espécie de thriller, dentro dos limites da realidade e da ficção, O Veneno do Teatro trata de temas atuais e relevantes. Com roteiro contundente e interpretações marcantes, num vibrante duelo do elenco, a obra leva o público a refletir acerca de temas que atravessam o cotidiano da vida contemporânea. Diálogos fortes sobre poder, ética, convenções sociais entre outros, instigam a latente necessidade de autoconhecimento.

O texto, que coleciona prêmios mundo afora, já foi traduzido para mais de 11 idiomas e encenado em mais de 62 países, entre eles Espanha, Inglaterra, França, Venezuela, Polônia, Grécia, Porto Rico, Argentina, México, Estados Unidos, Japão e, em 2024, o Brasil. O que demonstra sua vitalidade e contemporaneidade, sempre com grande êxito de público e crítica por onde passa. “Es una obra interesante, un juego dialéctico sobre ser y representar. Es una fábula moral, un thriller en torno a lo que es el arte”, diz o autor.

“O Veneno do Teatro”

Dias 3 e 4 de fevereiro, sábado, às 20h e domingo, às 19h

No Teatro Unip – 913 Sul

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/90270

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos