Maria Melilo posta indireta para Luiz França: “Jamais admite ser um agressor”

Meus amores, após, na última sexta-feira(19), o humorista Luiz França negar as acusações de agressão que sua namorada, a atriz e campeã do BBB11, Maria Melilo, fez contra ele, ontem (21) ela utilizou os stories do seu instagram para publicar uma indireta bem direta para o comediante.

Sem muitas delongas, a ex-BBB publicou uma foto de planta, com a seguinte frase escrita: “Uma das principais características daquele que agride é querer sempre se fazer de vítima, pois ele jamais admite ser, de fato, um agressor”.

Vale ressaltar que, em seu pronunciamento sobre o assunto, Luiz afirmou que em breve irá expor fotos e vídeos sobre a suposta agressão que ajudam a livrar a sua barra.