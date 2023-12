O Saci Pererê chega pelo teatro de bonecos em escolas do DF

Encenado pelo grupo Mamulengo Lengo Tengo, o “O Saci Pererê nas Terras Encantadas do Cerrado” estreia em dezembro, levando histórias de encantaria para as crianças

Fechando o ano de 2023, a companhia de teatro de bonecos do DF Mamulengo Lengo Tengo estreia seu mais novo espetáculo. É “O Saci Pererê nas Terras Encantadas do Cerrado”, com uma história que acontece nas terras do povo indígena ‘Iagé”, povo fictício criado para a peça, onde durante a colheita de ervas sagradas da comunidade, aparece um Capitão capaz de destruir toda a reserva indígena altamente preservada para construir uma barragem e plantar soja. Tudo está em perigo, até que o Saci Pererê aparece com as figuras encantadas do Cerrado para tentar resolver a trama. O espetáculo estreou no dia 05 de dezembro em 3 escolas da Ceilândia, e finaliza essa circulação no dia 07/12, quinta-feira, às 14h, no CEF 04, também da Ceilândia.

Mais sobre a peça

A terceira peça da companhia teatral Mamulengo Lengo Tengo, “O Saci Pererê nas Terras Encantadas do Cerrado”, destaca-se por sua abordagem única ao tratar da conservação e preservação da sociobiodiversidade do Cerrado. Utilizando a linguagem do Teatro de Mamulengo, a produção busca inserir e formar uma consciência ambiental na população do Distrito Federal. Inspirada na obra de literatura de cordel “O Saci Pererê nas Terras Sagradas dos Orixás” (de Igu Malagueta), o espetáculo, com aproximadamente 40 minutos de duração e classificação livre, será disponibilizado gratuitamente tanto virtualmente, por meio do YouTube com legendas e tradução em libras, quanto fisicamente, com apresentações em escolas públicas de Ceilândia.

Conscientização ambiental pela arte

Com o respaldo do Instituto Chico Mendes, que destaca o Cerrado como a savana mais rica e biodiversa do mundo, o projeto reforça a necessidade urgente de preservar esse bioma fundamental. A peça e seu registro audiovisual não apenas conscientizam sobre as riquezas do Cerrado, mas também buscam incentivar a pluridiversidade étnica brasileira, democratizar o acesso à arte e cultura, e fortalecer o acervo cultural de arte-educação para ser utilizado como material pedagógico em escolas públicas do Brasil. Diante das ameaças enfrentadas pelo Cerrado, a iniciativa não só destaca os riscos de extinção, mas também destaca a importância de ações coletivas para preservar esse patrimônio natural e cultural.

Quem faz

A peça não apenas conta com uma equipe talentosa, liderada por Thales Gomes na direção artística e como bonequeiro/mamulengueiro, mas também apresenta uma trilha sonora cativante sob a direção musical do grupo Pifa Pandeiro. O elenco, composto por Igu Malagueta e Daniel Catoira, traz vida aos personagens, enquanto Verônica Xavier desempenha um papel crucial como assistente de bonequeira e na produção. Thiago Francisco, como diretor de palco, garante uma apresentação impecável. O projeto, elaborado pela Pequi Pimenta, reflete a dedicação e paixão da equipe em conscientizar sobre a importância da preservação do Cerrado. Este é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

SERVIÇO

O Saci Pererê nas Terras Encantadas do Cerrado, do Mamulengo Lengo Tengo

Quando: 07/12, às 14h

Onde: CEF 04 da Ceilândia

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Instagram: instagram.com/mamulengo_lengo_tengo/