Feira de Artesanato de Natal e de Empreendedorismo acontece no anexo do Buriti e na Torre de TV

Alunas do Projeto Mão na Massa e empreendedoras rurais irão expor seus produtos

A Feira Artesanal de Natal, promovida pela Secretaria da Mulher (SMDF) irá expor os trabalhos das alunas do Projeto Mão Na Massa – curso de Artesanato e Empreendedorismo, realizado na Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Ceilândia, e de empreendedoras rurais, integrantes do Fórum Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado. A ação vai ocorrer no anexo do Palácio do Buriti, dia 8/12, das 8h às 16h e na Torre de TV, box 95 e 96, das 8h às 18h nos dias 9 e 10/12.

Toda a renda da venda dos produtos será das alunas. Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira é fundamental a união entre o aprendizado e a oportunidade de oferecer a produção ao público. “Com a Feira Natalina vamos dar a condição para as mulheres exporem seus produtos e, assim, terem a autoestima elevada e a segurança de que podem trabalhar com o artesanato para terem a própria renda, tão importante para poderem sair de situações de violência doméstica”, destaca.

As 20 alunas do curso de artesanato produziram itens como enfeites para árvores de natal, guirlandas, presépios, bonecos e outros produtos para ornamentação, durante as aulas de 21/11 a 5/12 no espaço Empreende Mais Mulher, oferecido na CMB. curso abrange palestras de empreendedorismo, brinquedoteca para crianças e lanche para todos os participantes.

Para Daniela Reis, moradora de Taguatinga de 36 anos, o curso representa um novo recomeço. “Acabei de conhecer a CMB e fui muito bem acolhida. O curso é maravilhoso, me permitiu a voltar a sonhar, me sentir produtiva e capaz de ter a minha independência econômica, vou chamar todas as minhas amigas para virem também conhecer”, comenta.

Os encontros transformam as vidas das mulheres em situação de vulnerabilidade, explica a professora de artesanato Teresa Cristina. “Ensino tudo para que elas possam se sentir capazes de serem independentes. É uma terapia, além das técnicas, transmito calma, concentração, marketing e network. Temos duas alunas que já vão sair daqui sócias.

Projeto Mão na Massa

O Mão na Massa resulta de um acordo de cooperação entre a Secretaria da Mulher (SMDF) e o Instituto BRB, destinado a oferecer cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte do projeto Rede Sou + Mulher, que visa promover o empreendedorismo e a autonomia econômica das mulheres.

Para fazer a inscrição as interessadas deverão realizar o cadastro por meio do formulário geral de capacitação da SMDF, (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYn4DTeiZV30y9ojefZcV4oSgS3IzPjIs6lSrI745NuN7KA/viewform). Após o envio dos dados, a Secretaria da Mulher realizará entrevista com as interessadas, com o objetivo de encontrar afinidades e vocação empreendedora entre as participantes.

SERVIÇO

Feira de Artesanato de Natal e de Empreendedorismo

Datas e locais:

Anexo do Palácio do Buriti – dia 8/12

Torre de TV – box 95 e 96 – disa 9 e 10/12.