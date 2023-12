Espetáculo Guetera mergulha na chama ardente da vida curativa

Montagem brasiliense fica em cartaz no teatro do Brasília Shopping, nos dias 16 e 17 de dezembro

Aos 65 anos, a artista Cássia Gentile leva sua vitalidade para o palco com novo espetáculo reflexivo Guetera, monólogo que narra uma jornada de autodescoberta, aceitação e a busca por uma comunhão humana com a possibilidade que as pessoas mudem seu olhar sobre o mundo. Em cartaz nos dias 16 e 17 de dezembro, no Teatro do Brasília Shopping, às 20h, a montagem é gratuita e tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

A apresentação aborda a complexidade do ser humano, desde seu lado doce, como brincadeiras, até a face mais sombria, além de permear o descobrimento do sagrado feminino com a consciência de poder se amar apesar das imperfeições. “A aceitação desta dualidade trouxe um novo olhar para o meu próximo. Não sou mais tão crítica. No dia a dia, diante de situações infelizes, volto o olhar para mim mesma, avalio, peso, comparo com os meus pensamentos e ações e na maioria das vezes me calo e aguardo. Caso haja uma oportunidade de ser útil, me manifesto. O texto é um momento em que decido me manifestar”, explica a autora, Cássia Gentile. Nos palcos, ela interpreta Guetera, uma mulher que passa por um processo de questionamentos até o desenvolvimento de sua autoconsciência e amor-próprio.

Ao longo de 13 anos, Cássia desenvolveu o roteiro para este espetáculo. “O texto foi meu companheiro durante todo este tempo. Conforme as experiências de vida aconteciam, ele, de alguma maneira se fazia presente. Às vezes eu pensava ‘Guetera diz isso no texto’, ‘É o que Guetera faria’. E, assim, esquecido em uma gaveta qualquer, à protagonista do momento ele fez parte da minha vida”, conta.

Em janeiro, o espetáculo terá sessões fechadas para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica. Serão três apresentações em casas de acolhimento.

Redescoberta

Aos 40 anos, Cássia decidiu mudar o curso de sua vida. Era professora, mas depois que começou a trabalhar com cinema e teatro e não parou mais. Uniu a energia ao desejo de viver intensamente esta nova paixão. “Até os 40 anos não havia descoberto de que a minha alma era feita. Depois de perambular para aqui e para lá me falaram sobre um curso de cinema. Decidi fazer para nunca mais me livrar da ânsia de interpretar. Continuei me aperfeiçoando, e descobrindo o teatro, me apaixonei irremediavelmente. Ali, no palco, era onde eu queria estar”, comenta.

Hoje, aos 65 anos, Cássia segue colocando sonhos e projetos em prática, provando que a essência viva e ardente de uma paixão não tem idade para acontecer. “A energia despendida é enorme. Por mais que eu tenha investido no preparo físico, o corpo nem sempre acompanha a mente febril que quer sempre avançar. Por isso defendo um novo olhar para os atores em cena. Ideias vão tomando corpo para adequar ator, idade e interpretação”, conclui.

Serviço

Espetáculo “Guetera”

Data: 16 e 17 de dezembro de 2013

Horário: sempre às 20h

Local: Teatro do Brasília Shopping

Ingressos: Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/guetera-com-cassia-gentile/2264154