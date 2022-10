Musical Céu Estrelado chega ao CCBB Brasília em outubro

O espetáculo resgata músicas em uma história que reflete sobre relações familiares e responsabilidade afetiva e social

Depois de estrear em maio no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio e cumprir turnê pelos palcos do CCBB em Belo Horizonte e São Paulo, o musical – que teve a temporada de Brasília adiada em função de alguns atores do elenco terem testado positivo para a Covid – finalmente desembarca no teatro do CCBB da Capital Federal.

O Brasil profundo, longe do litoral e dos grandes centros urbanos, apresenta uma cultura rica e diversa, fundamental para a compreensão da identidade nacional. Esse lugar, que pode estar na fronteira entre Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia, no interior do Mato Grosso ou mesmo no nosso imaginário afetivo, ganha os palcos no musical inédito Céu Estrelado. As apresentações ocorrem entre os dias 20 e 23 de outubro, em quatro sessões especiais (quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h). Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do CCBB Brasília ou pelo site bb.com.br/cultura.

Sobre o musical

Céu Estrelado faz um resgate do cancioneiro popular brasileiro, em uma história que reflete sobre o nosso lugar no mundo a partir de relações pessoais e sociais. Idealizado por Gustavo Nunes, com texto de Carla Faour, direção de Viniciús Arneiro e João Fonseca, direção musical de Tony Lucchesi, o projeto é patrocinado pela Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A produção é da Turbilhão de Ideias e a realização é do Centro Cultural Banco do Brasil.

Os diretores Viniciús Arneiro e João Fonseca repetem uma bem-sucedida parceria, iniciada em “Cássia Eller – O musical”, para contar a história de Antonia, vivida pela cantora, compositora e atriz potiguar Juliana Linhares, uma das principais revelações da MPB na pandemia. Na trama, a personagem, nascida na cidade fictícia de Carneirinhos, se muda para o Rio de Janeiro, brigada com o pai, seu Cris (Bruno Garcia), para tentar a carreira de cantora. Depois de alguns anos, ela está de volta a pedido da família para participar da festa de Santo Antônio na fazenda onde moram. Ao lado do namorado estrangeiro, Johnny (Hamilton Dias), Antonia vai reencontrar, além do pai, um antigo amor, Paixão (Daniel Carneiro), sua irmã Cidinha (Dani Câmara), e a faz-tudo da fazenda, Fafá (Natasha Jascalevich).

Serviço

CCBB Brasília – Céu Estrelado

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES, Trecho 2 – Brasília/DF);

Quando: 20 a 23 de outubro de 2022.

Dias e horários: quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos: Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do CCBB Brasília ou pelo site bb.com.br/cultura.

Tempo de duração: 1h20

Classificação indicativa: 12 anos.

Para mais informações: (61) 3108 7600

Site: bb.com.br/cultura. Email – [email protected]

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 9h às 21h, exceto às segundas.

