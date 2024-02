Espetáculo sobre líder abolicionista e advogado Luiz Gama é apresentado na OAB Nacional

Vítima de exclusão histórica, Luiz Gama recebeu em 2015, após 133 anos de sua morte, o título de advogado da OAB

O auditório da OAB Nacional abrirá suas portas para contar a história de Luiz Gama, reconhecido como Patrono da Abolição da Escravidão do Brasil. A peça teatral “Luiz Gama – uma voz pela liberdade”, promovida pela Comissão Especial de Cultura e Arte do CFOAB, ocorrerá na segunda-feira (26/2), às 18h.

Nascido em Salvador (1830-1882), filho de um português com uma mulher negra liberta, Luiz Gama foi vendido como escravizado pelo próprio pai quando tinha 10 anos. O baiano sentiu na pele o preconceito. Mais tarde, sua dor serviu de incentivo para acabar com as desigualdades do mundo. Ao defender negros escravizados, o abolicionista chegou a libertar mais de 500 pessoas. Além disso foi jornalista e escritor e participou de associações que buscavam o fim da escravidão no Brasil.

Vítima de exclusão histórica, Luiz Gama recebeu em 2015, após 133 anos de sua morte, o título de advogado da OAB.

“Liberdade, igualdade, respeito e reconhecimento são adventos essenciais para construir uma nação verdadeiramente democrática e livre. A OAB continuará engajada nesta luta”, destaca o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

O espetáculo é dirigido por Ricardo Torres com roteiro idealizado pelo ator e roteirista Deo Garcez. A peça será apresentada no Auditório do Conselho Federal da OAB, no Setor de Autarquias Sul. Capacidade máxima de 250 pessoas.



Serviço

Espetáculo “Luiz Gama – uma voz pela liberdade”Data: 26/2/2024

Horário: 18h

Local: Auditório do Conselho Federal da OAB (SAUS Quadra 5 Lote 1 Bloco M – Brasília – DF)

Evento gratuito (sujeito à lotação em função da capacidade do auditório)