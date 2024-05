Sesc+Rap com Tribo da Periferia, Funn Festival e primeira edição do festival baiano ‘Sangue Novo’ agitam fim de semana no DF

O fim de semana chegou e traz muita diversão para todos os públicos do Distrito Federal. Neste sábado (25), o Sesc+Rap, em parceria com o grupo Tribo da Periferia, promete agitar Ceilândia. Já o Funn Festival continua com força total, com apresentações de Zé Ramalho, Chico César e Zeca Baleiro nesta sexta-feira (24), e no sábado o pagode toma conta com Péricles, Ferrugem e Pixote. Além da primeira edição do festival baiano “Sangue Novo”, na Caixa Cultural, com Larissa Luz, Xênia França, Majur e muito mais. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (24) e domingo (26).

Sesc+Rap com show gratuito da Tribo da Periferia

Depois do grande sucesso do Sesc+Pop e do Sesc+Samba, agora é a vez do Sesc+Rap tirar o público do chão em Ceilândia, com uma apresentação gratuita do grupo Tribo da Periferia neste sábado (25). Além da dupla, o evento contará com show do rapper Froid.

Conhecidos na cena Hip Hop do DF, os rappers Rivas e Saphira farão uma homenagem ao DJ Jamaika. Para isso, uma superestrutura será montada no estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins, localizado na QNN 27, em Ceilândia Norte. A abertura dos portões está prevista para às 16h.

SESC+RAP

Evento gratuito com Tribo da Periferia

Quando: 25 de maio, a partir das 16h

Onde: estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins

Endereço: QNN 27, área especial, Ceilândia Norte-DF

Retirada de ingressos: gratuita, mediante doação de alimento Classificação indicativa: livre

Segundo fim de semana do Funn Festival

O tradicional Funn Festival no seu segundo final de semana promete agitar a cidade com música, arte, gastronomia e muita diversão. Nesta sexta-feira (24), sobem ao palco Zé Ramalho, Chico César e Zeca Baleiro. Já no sábado o pagode toma conta com Péricles, Ferrugem e Pixote.

Funn Festival

Dia: sexta-feira (24) e sábado (25)

Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Primeira edição do festival baiano ‘Sangue Novo’ chega a Brasília

Consolidado no cenário musical baiano, depois de cinco edições realizadas em Salvador, o festival ‘Sangue Novo’ chega a Brasília neste final de semana. A abertura da sequência de shows fica por conta de Larissa Luz, na sexta-feira (24), sua música combina ritmos tradicionais negros brasileiros com uma abordagem moderna, abordando pautas antirracistas e do feminismo negro.

No sábado (25), também às 20h, é Majur quem desponta no palco. E no domingo (26), dois shows fecham a programação do festival: às 17h, apresenta-se a revelação do Prêmio Multishow 2022 e Prêmio APCA 2023, Rachel Reis. E às 19h, a cantora e compositora Xênia França encanta o público.

Primeira edição do festival ‘Sangue Novo’

Data: Dias 24 e 25 de maio, às 20h, e 26 de maio, às 17h e 19h Onde: CAIXA Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes 3/4 – Asa Sul)

Classificação indicativa: 16 Anos

Festival Afro Verde

Música e preservação ambiental em alta são o lema do Festival Afro Verde – evento cultural que desembarca no Paranoá, neste final de semana. A iniciativa celebra a diversidade cultural e musical afro-brasileira, no Centro de Atletismo do Paranoá. Com entrada franca, o evento promete dois dias de muita música, arte e cultura.

Entre as atrações confirmadas estão nomes vibrantes da cena musical do DF, como Misael, Nego Rainer, Dhi Ribeiro, Pacificadores, Tropa de Elite, Marquino Smurphies Disco Clube, Nego Dê e Liberdade Condicional.

Afro Verde

Data: 25 e 26 de Maio de 2024, Sábado e Domingo

Horário: Sábado, às 19h/ Domingo, às 14h

Local: Centro de Atletismo do Paranoá

Bela Gil apresenta aula-show no Mercadinho do Brasília Shopping

Em homenagem ao Dia Nacional do Café, o Brasília Shopping promove uma edição especial do Mercadinho inteiramente voltada para o universo desta bebida milenar. O evento acontecerá neste sábado (25), das 10h às 17h, e contará com uma programação recheada de oficinas para colocar a mão na massa, feira com vinte expositores da capital e aula show com Bela Gil, uma das chefs mais consagradas do Brasil. A entrada é franca.

Mercadinho + Café

11h: Masterclass com equipe Nespresso (Entrada W3 Norte)

12h: Aula-show com chef Bela Gil

14h: Oficina* de Aquarela de Café (Entrada W3 Norte)

15h: Concurso de Latte Art (entrada W3 Norte) e Oficina* de Mini Horta com cápsulas

16h: Show com banda Trio Jazz (Entrada W3 norte)

*A participação nas oficinas será limitada a 12 crianças por horário. O cadastro deverá ser feito no Balcão de Informações, localizado no 1º piso, 1 hora antes do início das atividades

‘Doidas e Santas’, com Cissa Guimarães, comemora 10 anos com apresentações dias 24, 25 e 26 de maio, no Teatro Unip

Livremente inspirado no livro de Martha Medeiros, o espetáculo aborda os dilemas da mulher moderna. Vista por mais de 500 mil pessoas desde a sua estreia e encenada mais de mil vezes no Brasil e em países da Europa, a comédia romântica “Doidas e Santas” retorna a Brasília para três únicas apresentações na sua turnê comemorativa de 10 anos. Entre sexta-feira (24) e domingo (26), o Teatro Unip será o palco da história de Beatriz, interpretada por Cissa Guimarães, uma psicanalista casada com Orlando (Giuseppe Oristanio), um homem machista e turrão que não tolera a ideia da separação. As sessões acontecem às 20h, sexta e sábado; e às 17h no domingo.

Doidas e Santas

Datas: 24, 25 e 26 de maio

Local: Teatro Unip – SGAS I SGAS 913 – Asa Sul, Brasília Horários: sexta e sábado (dias 24 e 25), às 20h; e domingo (dia 26), às 17h

Valores: R$35 (Preço promocional); R$80 (meia-entrada) e R$160 (inteira)

Livre

Espetáculo “Cora do Rio Vermelho” no CCBB

O monólogo “Cora do Rio Vermelho”, com dramaturgia de Leonardo Simões, estreia no CCBB Brasília, em novo projeto de circulação com o patrocínio da Petrobras. A peça que visa celebrar os 135 anos da eterna poetisa, contista e doceira, Cora Coralina, estará em cartaz neste final de semana.

Além do espetáculo, o projeto contará com a Oficina “Frutos da Terra”, ministrada pelo diretor Isaac Bernat, que visa desenvolver – através de exercícios de sensibilização – o papel que o ato de contar histórias individualmente e em grupo pode ter no reconhecimento da identidade do ator e/ou do indivíduo como parte da sociedade.

“Cora do Rio Vermelho”

Data: 24, 25 e 26 de Maio de 2024, Sexta, Sábado e Domingo Horário: De Sexta-feira a Sábado, às 18h e 20h, e Domingo, às 16h e 18h

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – St. de Clubes Sul, Trecho 02

Classificação: 10 anos

Peça premiada ‘A Escritora e o Empalhador de Animais’ volta em cartaz

Com direção do premiado diretor Ernandes Silva e do dramaturgo pernambucano integrante da Academia Pernambucana de Letras (APL), Cícero Belmar, além da presença em cena da atriz premiada nacionalmente pela obra, Lilian França, ‘A Escritora e o Empalhador de Animais’ retorna em cartaz em Brasília após circulação nacional.

A peça retrata a história de Elvira, uma mulher casada há 40 anos com Benjamim. Ela passou grande parte de sua vida sofrendo com o isolamento social, com a solidão e com todo o distanciamento e regras impostas pelo marido.

Espetáculo ‘A Escritora e o Empalhador de Animais’

Local: Teatro Engrenagem – SCLRN 712 Bloco C Loja 42 Asa Norte

Datas e horários: 24 e 25 de maio, às 20h

Classificação Indicativa: 12 anos

Nany People estreia novo espetáculo “Como Salvar Um Casamento”

Nany People volta às suas raízes teatrais, num monólogo que fez história em sua carreira, “Como Salvar Um Casamento”. Interpretando uma palestrante e outros diversos personagens ela mostra a platéia que o humor pode estar presente até mesmo nas divergências dos casais.

O texto apresenta “sete temas” que tratam de assuntos de relacionamentos, que vão da fecundação do óvulo pelo espermatozóide “machista”, à discussão com a namorada por causa do futebol.

