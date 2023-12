‘Som de fazer negrin.mp3’ é uma celebração à cultura e identidade preta

Faixa é uma colaboração dos artistas brasilienses Prince, BM Ally e Prethaís, além do carioca João Loroza

Lançada em novembro, a música “Som de Fazer Negrin.mp3” fala sobre o amor preto. É uma colaboração dos artistas brasilienses Prince, BM Ally e Prethaís, com participação especial do carioca João Loroza.

“Som de Fazer Negrin.mp3” é uma mistura dos ritmos afrobeats, dacehall, R&B e pagode baiano. Essa mescla incorpora elementos culturais de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e o Distrito Federal, representando a população destas quatro regiões.

De acordo com BM Ally, que assina a produção da faixa, a música tem por objetivo fazer o ouvinte refletir sobre “a importância de construir conexões significativas e curativas em meio às complexidades da vida”, além de espalhar e popularizar a cultura afro-brasileira. “Som de Fazer Negrin.mp3” foi lançada no âmbito do Mês da Consciência Negra. Ouça:

Sobre os artistas

BM Ally é artista e produtor musical, CEO do Black Monster Studio, produtora cultural que abriga mais de 10 artistas diversificados cultural e musicalmente. Também atua como sacerdote Ogã no Candomblé.

Prince, hoje com 19 anos, já se faz presente no mundo artístico desde os 10 anos. Começou escrevendo poesias e depois foi migrando para as batalhas de rima, até que, em 2022, foi campeão distrital no Campeonato Nacional de Poesia Falada. Tem na música uma maneira de ligar suas poesias e batidas.

Já João Loroza tem em sua família a porta de entrada para o mundo das artes. Cresceu sob a inspiração de seu pai, o ator e compositor Serjão Loroza, e de sua irmã Luiza Loroza. Vindo de uma família de artistas, João começou a acompanhar seu pai e sua irmã em shows aos 11 anos e, aos 15, já fazia parte da banda “Os Caras & Carol” como guitarrista e se apresentava em eventos e casas de shows no Rio de Janeiro e São Paulo.