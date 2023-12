Evento leva a magia do Natal a pontos turísticos de Brasília

“Um Sonho de Natal” abre ainda espaço para artistas se apresentarem, mediante preenchimento de formulário. Veja detalhes

O evento “Um Sonho de Natal” promete levar a magia natalina a pontos importantes do centro da capital neste fim de ano. De 15 de dezembro a 1º de janeiro, a Esplanada dos Ministérios, a Praça do Buriti e a Praça do Cruzeiro serão transformadas em espaços iluminados, repletos de atividades para todas as idades, sempre das 17h às 22h.

A organização disponibilizará ainda transporte gratuito a cada meia hora, interligando as três praças para que o público desfrute de todas as atrações. Durante os 18 dias do projeto, são esperadas 1 milhão de pessoas. Do início ao fim do evento, haverá shows com bandas, orquestras, DJs e corais da cidade. E para a criançada, tem uma programação especial: teatro e oficinas com capacidade para atender 860 crianças por dia.

Os ingressos para oficinas infantis, teatro infantil e roda gigante devem ser retiramos no site oficial do evento.

Músicos e empreendedores

O projeto conta ainda com a Feira de Presentes, que dará espaço a empreendedores locais. Serão disponibilizados 20 estandes para que os comerciantes do DF mostrem seus produtos.

A Vila Gastronômica abrigará um complexo para 10 operações de alimentação, proporcionando aos visitantes uma verdadeira experiência gastronômica natalina.

Quanto à programação cultural e musical, serão 26 apresentações de teatro infantil, 14 bandas locais, 16 corais, 02 orquestras locais e 48 apresentações de DJs. As bandas e corais locais têm a oportunidade de participar do evento por meio de chamamento público. A curadoria ficará por conta de Clarice Cardell para o Teatro Infantil e Célia Porto para corais e bandas, ambas profissionais de renome da cena brasiliense.

O cachê para as apresentações varia, e os interessados devem preencher este formulário.

Confira detalhes de cada praça do circuito:

Esplanada dos Ministérios – Vila do Papai Noel

Falar em Natal é pensar no Bom Velhinho. A Vila do Papai Noel será o destaque, com um espaço dedicada à Casa do Papai Noel, oficinas natalinas para crianças, feira de presentes com expositores locais, chuva de neve artificial, vila gastronômica e uma variedade de shows, incluindo apresentações do renomado Grupo Tholl, conhecido como o “Cirque de Soleil brasileiro” nos dias 22, 23 e 25 de dezembro.

Praça do Buriti – Presépio de Luz

A Praça do Buriti será iluminada com a instalação “Presépio de Luz”, proporcionando um ambiente encantador para visitação, criando uma atmosfera natalina para registro de memórias inesquecíveis. No local, esculturas iluminadas de 4 e 6 metros de altura, relembrando a mensagem de união, fraternidade e amor, que são os verdadeiros significados do Natal.

Praça do Cruzeiro – Roda Mágica

Quem podia imaginar uma roda gigante em pleno Eixo Monumental? Com essa ideia ousada, a Praça do Cruzeiro abrigará a “Roda Mágica”, que oferecerá vistas privilegiadas da cidade. Além disso, o público poderá desfrutar de uma vila de food trucks, música com DJs locais. A participação na roda será gratuita mediante retirada de ingresso pela internet.

Para o diretor-geral do Projeto, Leonardo Hernandes, esta é uma iniciativa pensada não só de deixar Brasília mais bonita e aconchegante para os festejos de fim de ano, mas agregar memórias e vivências para a população. “Criamos algo que tem uma interação mais humana, permitindo que os visitantes passem por experiências significativas e interativas. Eles levam para casa muito mais que uma foto em uma paisagem bonita, mas sorrisos e recordações valorosas”, destaca.

“Um Sonho de Natal” é uma realização do Centro de Cultura Popular Brasileira, executado por meio de licitação pública através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e apoio de diversos parceiros.

Serviço

Um Sonho de Natal

De 15 de dezembro de 2023 a 01 de janeiro de 2024

Das 17h às 22h

Locais: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti e Praça do Cruzeiro

Entrada gratuita todos os dias

Ingressos para oficinas infantis, teatro infantil e roda gigante devem ser retirados no site https://nataldebrasilia.com. br/

Mais informações: @nataldebrasilia