Em setembro, Mapati oferece oficinas de danças brasileiras e arte urbana

Espaço oferece também visitas guiadas para quem quer conhecer como funcionam os bastidores de produções teatrais

Durante o mês de setembro, o Espaço Cultural Mapati está com inscrições abertas para uma série de oficinas artísticas. São oferecidas aulas de samba de roda, afoxé e arte urbana, além de visitas guiadas pelos bastidores da produção teatral.

A agenda começa em 2 de setembro, das 10h ao meio-dia, com a Oficina Vivência Lúdica em Samba de Roda, com a professora Aline Maria, que possui formação em dança e experiência como coreógrafa e bailarina. Pessoas adultas com ou sem experiência em dança estão aptas a participar.

“Criamos um espaço de conexão com o corpo, com a criatividade e com o autoconhecimento. Os alunos irão aprender a sambar e ao final, irão praticar o samba de roda”, explica a especialista. A vivência é realizada em parceria com o contramestre de capoeira Rodrigo Perdigão, que toca atabaque, pandeiro e berimbau durante a aula. As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas pelo Whatsapp (61) 3347-3920.

Nos dias 16 e 30, são realizadas oficinas de afoxé, também com a professora Aline Maria. Nesta oficina, a coreógrafa propõe uma releitura dessa vertente da dança, trabalhando o ritmo e os passos característicos, além de exercícios de consciência corporal, improvisação e movimentos coreográficos. As inscrições custam são feitas pelo Whatsapp (61) 3347-3920 e a taxa é de R$ 50.

De 25 a 29 de setembro, com aulas realizadas das 14h às 18h, é a vez da arte urbana sob o comando de Key Amorim. A artista se expressa por meio do grafitti e seu trabalho é um tributo ao empoderamento negro, feminino e periférico, com a abordagem de temas de superação e inclusão social. Key teve o seu trabalho e talento reverenciados ao receber o Prêmio Brasília 60, em 2020, e a Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro, neste ano. As inscrições (R$ 300) estão disponíveis via link no Instagram do Mapati (instagram.com/teatromapati).

Por dentro do teatro

Em setembro, o espaço cultural inicia o projeto Nos Bastidores, uma imersão nos bastidores da produção teatral realizada no Teatro Mapati. São quatro visitas guiadas, de uma hora de duração, para conhecer todo o universo que integra a criação, produção e apresentação de espetáculos teatrais. A atividade é indicada para grupos, inclusive de estudantes. “Vamos apresentar ao público o camarim, o processo de ensaio, a coxia, que é onde os artistas se preparam para entrar em cena, além da construção de cenários, montagem de figurinos, iluminação e som de uma montagem teatral”, explica Tereza Padilha, diretora do Teatro Mapati.

SERVIÇO

Oficina de Samba de Roda, com Aline Maria

2 de setembro, das 10h ao meio-dia

Inscrições a R$ 50 pelo (61) 3347-3920 (Whatsapp)

Oficina de Afoxé, com Aline Maria

16 e 30 de setembro, sempre das 10h ao meio-dia

Inscrições a R$ 50 pelo (61) 3347-3920 (Whatsapp)

Oficina de Arte Urbana, com Key Amorim

De 25 a 29 de setembro, das 14h às 18h

Inscrições a R$ 300 pelo link na bio do instagram.com/teatromapati

Projeto Nos Bastidores

Agendamento de visitas pelo Whatsapp (61) 3347-3920 ou pelo email [email protected]

Inscrições gratuitas