“Minha filha é completamente saudável”, dispara Viih Tube

A influenciadora voltou a ser questionada sobre a saúde da sua filha diante ao seu peso

Eliezer já falou sobre a qualidade de vida de Lua e seu peso não está interligado e a filha do casal é extremamente saudável. Viih Tube se irritou com os questionamento e usou a web para explicar mais uma vez que Lua é saudável e que faz acompanhamento com sua médica.

“Minha filha é completamente SAUDÁVEL. Ela ainda não come, só mama, na proporção correta, na frequência normal, e tá tudo bem!”, explicou Viih, que continuou detalhando seus cuidados com Lua. “Ela tem um acompanhamento ótimo e obrigada pelas preocupações. Mas tá tudo ok e eu sempre quis ter uma bebê muito saudável e cheia de dobrinhas gostosas para apertar. E tá aí minha princesa”.

Eliezer já tinha dado sua versão: “Gente, entendo a curiosidade sobre o peso da Lua e tudo bem sobre isso, mas é muito ruim pra mim e pra Viih esses comentários insinuando que nossa filha esteja ‘doente’, isso não é legal”, disse ele demonstrando sua irritação.