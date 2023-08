FUN7 fala sobre a experiência de tocar em casamentos

Banda acumula mais de 3 milhões de reproduções no Spotify

Os casamentos são eventos que marcam profundamente os noivos e seus convidados, e a FUN7 tem a honra de fazer parte desses momentos especiais, proporcionando um toque musical que torna as cerimônias inesquecíveis. Para a banda, cada acorde, cada nota e cada melodia têm o poder de criar memórias eternas e para eles é muito extraordinário poder fazer parte dessas celebrações onde a música se torna a trilha sonora de uma das ocasiões mais significativas na vida dos casais.

“É muito gratificante poder marcar a história de amor de um casal para sempre. Esse desafio nos motiva a dar nosso melhor em cima do palco para que tudo seja perfeito”, contam os membros Denis Pinhoti, Niko Torres, Bruninho Amaral e Cal Makdisse. Uma das características mais marcantes da banda é a capacidade de adaptação. Cada casamento é único, com uma atmosfera e preferências musicais distintas. Nesse sentido, eles compreendem a importância de criar uma ligação com as pessoas presentes e proporcionar uma experiência personalizada. “É muito importante se conectar com o público. Nós somos viciados em entregar um show incrível então essa troca é muito importante para que tudo saia perfeito para quem estiver curtindo o show”, afirmam.

Os músicos da FUN7, que hoje já acumulam mais de 3 milhões de reproduções no Spotify, ressaltam que a música tem um poder especial de unir, celebrar o amor e marcar momentos inesquecíveis. Com uma abordagem flexível e uma paixão por criar memórias musicais duradouras, a banda segue deixando sua marca nos corações e mentes de casais e convidados que vivenciam suas performances ao vivo.