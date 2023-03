Cia. Teatral Estupenda Trupe homenageia multiartista Grace Passô

Leitura dramática do espetáculo ‘Por Elise’ fala com poesia sobre relacionamentos e sobre o modo de lidar com as “coisas”

“Cuidado com o que você planta”. (Por Elise, Grace Passô). Escrito em 2005 pela autora e multiartista e apresentado na época pelo grupo mineiro Espanca!, o espetáculo Por Elise trata, por meio de personagens cotidianos, sobre as constantes revelações das relações humanas e as contradições dos sentimentos. Após encontro com a autora/artista, a Estupenda Trupe de Brasília irá homenagear a obra e Grace Passô – Por Elise – em leitura dramática nesta quinta-feira (16 de março), às 20h, no Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial S/N). Gratuito. Não recomendado para menores de 12 anos. Em cena, Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Tiago Venusto – Estupenda Trupe – dão vida a estes personagens comuns que se enlaçam no decorrer da trama envolta de metáforas. A leitura interativa contará com a presença da atriz convidada Clara Camarano. “A escolha por lermos Por Elise já se deu há algum tempo pois amamos a obra. E ter acesso a um texto brasileiro de uma dramaturga como a Grace Passô e poder levá-lo, nesta leitura gratuita e aberta, para as escolas e para toda a comunidade é uma honra. Quando tivemos contato com a Grace e com Por Elise vimos o quanto este espetáculo é transformador. Ele apresenta questões que vão desde o ato de se relacionar, além de falar da beleza da vida na sutileza do cotidiano com poesia”, destaca, feliz, a atriz Alana Ferrigno. Serviço

Estupenda Trupe homenageará multiartista Grace Passô em leitura dramática do espetáculo ‘Por Elise‘

Local: Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial S/N). Gratuito

Data: Quinta-feira (16 de março)

Horário: 20h

Mais informações: @estupendatrupe

Não recomendado para menores de 12 anos