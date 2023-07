CCBB Brasília recebe o espetáculo infantojuvenil “Cabelos Arrepiados”

Estética é inspirada nos universos sobrenaturais de Tim Burton e Edward Gorey

Com enredo envolvente, Cabelos Arrepiados conta a história de cinco crianças que tiveram seus sonhos roubados. Privadas de sono, elas enfrentam os medos gerados pelos maus pensamentos, ao mesmo tempo que refletem sobre a amizade, a união entre irmãos, o diálogo com os pais e os perigos da destruição do meio ambiente e do consumo desenfreado.



A vibrante opereta, com direção do renomado Tércio Silva e libreto da dramaturga Karen Acioly, referência no teatro para a infância, cumpre temporada no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília de 13 a 30 de julho. As sessões acontecem quinta e sexta, às 19h, sábado e domingo, às 16h, e sessões extras 22, 23, 29 e 30/7, às 11h. Os ingressos podem ser adquiridos em www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília. O projeto chega à capital federal como um dos selecionados no Edital de Patrocínio CCBB 2023/2025.



Produzida pela Cia Buia Teatro, expoente do teatro na região Norte do país, a opereta compreende as vivências de crianças na sociedade contemporânea com uma abordagem única. Onde fantasia e imaginação, perigos reais e hipotéticos, humor e soluções inusitadas se entrelaçam para proporcionar uma experiência teatral mágica e bem-humorada, de arrepiar os cabelos e que encanta a imaginação de crianças, jovens e adultos. “Karen, com sua sensibilidade, cria a partir da escuta de seu público: o infantil, e reconhece as angústias das crianças urbanas, cada vez mais conectadas e com hábitos noturnos pouco apropriados”, observa o diretor, Tércio Silva.



Cabelos Arrepiados levou a Cia Buia Teatro a novos públicos, tendo sido apresentada em cinco estados brasileiros, e a conquistar mais reconhecimento com importantes indicações e prêmios. Neste ano, pelo Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ), recebeu três indicações nas categorias melhor iluminação, formas animadas e trilha sonora, e foi vencedora no 21º Prêmio Cenym, de 2022, com melhor trilha sonora e grupo de teatro. No mesmo ano, em 2022, a obra foi indicada como melhor espetáculo infantojuvenil pela Associação de Produtores de Teatro (APTR).



“Esta é a primeira vez que uma ópera voltada para crianças, produzida por um coletivo independente do norte do país, recebe uma circulação tão expressiva e chega ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil. Com isso, a peça contribui para ampliar a visibilidade e o reconhecimento dos talentosos artistas da região”, avalia Tércio.

Serviço:

Cabelos Arrepiados

Gênero: Opereta

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul – Brasília – DF

Temporada: de 13 a 30 de julho de 2023

Horários: de quinta e sexta, às 19h, e sábado e domingo, às 16h e sessões extras nos dias 22, 23, 29 e 30/7, às 11h.

Ingressos a partir de R$ 15 à venda em www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília

Classificação indicativa: livre para todos os públicos