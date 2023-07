‘Barbie’: premiere mundial tem Margot Robbie em look da boneca dos anos 60

Atriz já vem usando outfits icônicos da boneca desde o anúncio de Barbie, filme que estreia no Brasil em 20 de julho

Barbie está quase chegando aos cinemas, com lançamento marcado para o próximo dia 20 de julho no Brasil, e o elenco participou da premiere mundial do filme em Los Angeles, Califórnia, neste domingo, 9. Como esperado, as estrelas desfilaram em tapete rosa com um look mais surpeendente que outro.



O principal destaque ficou, claro, para a protagonista Margot Robbie, que já vem usando outfits icônicos da boneca desde o anúncio de Barbie. Para a cerimônia deste domingo ela ostentou um vestido inspirado em um clássico da boneca dos anos 1960, da coleção Barbie ‘Solo In The Spotlight’.



O modelo preto luminoso foi feito sob o comando do diretor criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry. Na estica estava também o principal coadjuvante de Margot, o Ken de Ryan Gosling. Ator estava alinhado ao tema do dia e usou look inteiro rosa.



A roteirista e diretora do filme, Greta Gerwig, também abusou do rosa. O marido dela e co-roteirista de Barbie, Noah Baumbach, faltou à estreia mundial por causa da greve da Associação de Escritores da América (WGA). Gerwig disse que ‘nada em Hollywood acontece sem escritores’.



America Ferrera, que interpreta uma das poucas pesonagens humanas de destaque do filme, marcou presença. Roubou a cena de surpresa a atriz Gal Gadot, que chegou a ser cotada para interpretar o papel principal no longa-metragem. A escolha do modelito mexeu com as redes sociais e usuários disseram que ela parecia estar embrulada para presente.



Já a cantora Dua Lipa também chamou a atenção com o vestido escolhido, mas pela ousadia. A intérprete da ‘Barbie Sereia’ usou um vestido que lembrava escamas e a transparência que deixou à mostra os seios atraiu olhares e lentes dos fotógrafos



Kate Mckinnon não saiu do script e também ficou na paleta de cores preferida do dia. A atriz interpreta a ‘Barbie Estranha’ no filme e optou por um conjunto de calça e colete rosa-choque.



Outro Ken, Simu Liu preferiu tons de azul para o outfit da première. Issa Rae será a ‘Barbie Presidente’ e também desfilou no tapete rosa. Nicki Minaj, que junto de Ice Spice compôs ‘Barbie World’ para trilha de Barbie, não faltou ao tapete rosa. Billie Eilish, que também faz parte da trilha sonora de Barbie, foi à premiação de calça, camisa e gravata.

Estadão Conteúdo