Tobogã do Bob Zoom desembarca no Conjunto Nacional

Atração gratuita estará disponível de até 31/07, na Praça Central do shopping

A formiguinha azul mais divertida e curiosa dos clipes musicais infantis é a estrela da diversão infantil que ocupará a Praça Central do Conjunto Nacional até 31 de julho.



A atração do Bob Zoom foi pensada para divertir a criançada no mês das férias escolares. A participação é gratuita e irá funcionar com ingressos disponibilizados no aplicativo do Conjunto Nacional. Cada turma terá a capacidade máxima de 20 crianças e o circuito terá duração de 20 minutos.



O personagem Bob Zoom utiliza a criatividade para entreter e ensinar as crianças por meio de histórias que despertam a curiosidade e a imaginação. A cenografia que compõe a atração é repleta de elementos do universo do personagem e sua turma: Zig e Zag, Alex, Eva e Lola, como por exemplo, o boneco Bob Zoom em 3D, a folha giratória, a piscina de espumas, jogo da memória e a mesinha de atividades. O ambiente ainda evidencia um belo pórtico e cogumelos instagramáveis.



Sobre o tobogã, a atração promete levar muita emoção aos pequenos, além de proporcionar divertidas selfies e muita aventura.

Sobre Bob Zoom

Bob Zoom é uma formiguinha azul que, ao lado de sua turma, está na 10ª temporada com clássicos da música infantil e músicas autorais com gravações em português, inglês e espanhol.



Com presença entre as maiores animações infantis do Brasil, Bob Zoom já conta com mais de 3,8 bilhões de visualizações no YouTube e 1 milhão de fãs no Facebook.

Serviço

Tobogã do Bob Zoom no Conjunto Nacional

Data: de 7 a 31 de julho de 2023

Local: Praça Central do Conjunto Nacional

Horários:

Segunda a sexta: das 13h às 22h;

Sábado: das 9h às 22h;

Domingo: das 14h às 20h.

Ingressos: disponibilizados gratuitamente no aplicativo do Conjunto Nacional.