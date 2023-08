O evento gratuito reúne cerca de 150 alunos, incluindo pessoas com deficiência para apresentações que contemplam diversos ritmos e estilos

Unindo dança, arte e cidadania, a 17ª edição do Festival de Dança AvivArte acontece neste sábado (19), às 15h, na Praça Central do DF Plaza Shopping. O evento gratuito reúne cerca de 150 alunos, incluindo pessoas com deficiência para apresentações que contemplam diversos ritmos e estilos, como danças clássicas, modernas, contemporâneas, jazz, dança inclusiva, street dance e country.

A iniciativa é do Instituto AvivArte, idealizado pela professora de educação física, Jane Pires. As apresentações sempre buscam a interação entre os bailarinos, sendo pessoas com deficiência ou não. É uma abordagem corporal que promove a socialização das pessoas, dando-lhes confiança sobre o próprio corpo.

Serviço

17ª edição do Festival de Dança AvivArte

Sábado, 19 de agosto

A partir das 15h

Praça central do shopping DF Plaza – R. Copaíba, lote 01 – Águas Claras-DF

Entrada franca e classificação indicativa livre

Informações: (61) 98245 8454