Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 21, sábado, 22, e no domingo, 23. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Apple TV+ e Prime Vídeo.

Guia de Viagem para o Amor (Netflix)

Desiludida com o inesperado término de seu namoro, uma empresária do ramo de viagens vai ao Vietnã para conhecer sobre a indústria do turismo local. Lá, acaba se envolvendo com seu bonito e simpático guia, até que é surpreendida por uma visita do ex. Disponível para assistir na Netflix desde 21 de abril de 2023.

Quasi (Star+)

Você se lembra do personagem Quasimodo, de O Corcunda de Notre Dame? Então esqueça a visão que tem e se prepare para uma comédia ácida sobre os costumes medievais europeus do passado. A história tem início quando Quasi vence uma “loteria” e ganha o direito a se confessar diretamente com o Papa – que não deseja vê-lo por receio das perguntas que pode fazer. Disponível no Star+ desde 20 de abril de 2023.

Gêmeas – Mórbida Semelhança (Amazon Prime Vídeo)

Inspirada no longa de David Cronenberg lançado em 1988, a série traz Rachel Weisz como as gêmeas Elliot e Beverly, duas médicas que têm pensamentos radicais sobre algumas questões que pretendem revolucionar. Estreia nesta sexta-feira, 21 de abril de 2023.

Super Gatinhos (Disney+)

Animação infantil para crianças pequenas, os Super Gatinhos são heróis fofos que juntam suas forças em aventuras coloridas. Chegou ao Disney+ em 19 de abril de 2023.

A Diplomata (Netflix)

Após um ataque na região do Golfo Pérsico, uma diplomata de carreira assume um cargo visando impedir uma crise internacional ou até mesmo uma guerra, ao mesmo tempo em que tenta manter seu casamento. Entrou no catálogo da Netflix no dia 20 de abril de 2023.

Estadão Conteúdo