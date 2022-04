‘Stranger Things’ ganha trailer oficial da 4ª temporada com clima sombrio

No vídeo mostra como os jovens estão vivendo após a batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins

A Netflix divulgou na manhã desta terça-feira (12) o trailer oficial da nova temporada de “Stranger Things”. O registro mostra como os jovens estão vivendo após a batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, e levou à morte de Billy e o sumiço de Hopper.

Agora, o grupo de amigos se separa pela primeira vez e tem de enfrentar as complexidades da vida na escola. Além disso, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais forte, que carrega consigo um mistério que pode acabar com o Mundo Invertido.

A quarta temporada da série de sucesso chega ao streaming dividida em duas partes, com a primeira estreando em 27 de maio, enquanto a segunda desembarcará na plataforma em 1º de julho. Esta será a penúltima temporada da trama, que estreou em 2016.

Em uma recente carta aberta aos fãs, os Irmãos Duffer, criadores da série, revelaram mais detalhes do que os fãs podem esperar. Eles contam que a quarta temporada foi a mais difícil de fazer, mas também a mais gratificante.

“A temporada quarto será a penúltima, e a quinta a última. A história está chegando ao fim. Ainda tem muitas emoções pela frente: novos mistérios, novas aventuras e novos heróis inesperados”, diz trecho da carta assinada pelos irmãos.

A série “Stranger Things” se tornou um fenômeno global e conquistou mais de 65 prêmios e 175 indicações, dentre eles premiações como Emmy, Globo de Ouro, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e muitas outras.

A trama é um dos títulos mais assistidos da Netflix com 582 milhões de horas de visualização. Em novembro de 2021, a plataforma aproveitou o #StrangerThingsDay (dia em que os fãs relembram o desaparecimento fictício do personagem Will Byers, interpretado por Noah Schnapp) para divulgar novidades sobre a 4ª temporada de “Stranger Things”.

Link para o trailer da nova temporada no YouTube aqui