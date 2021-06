Sorocaba, da dupla com Fernando, será pai pela segunda vez

O artista escreveu que ter um irmão é contar com alguém para todos os momentos. Por isso, ele e a mulher decidiram proporcionar isso

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, e a esposa Biah Rodriguez, a ex-miss Distrito Federal, estão esperando o segundo filho. Eles são pais de Theo de um ano e compartilharam a novidade no Instagram nesta sexta (11) com uma foto da família e o cantor segurando um teste de gravidez.

O artista escreveu que ter um irmão é contar com alguém para todos os momentos da vida. Por isso, ele e a mulher decidiram proporcionar isso para o filho Theo. “Que ele (ou ela) cresça e se desenvolva com muita saúde no seu ventre amor, se Deus quiser! Estou ansioso pela chegada do nosso novo filho!”, escreveu.

A esposa de Sorocaba também comemorou o aumento da família com a gravidez do segundo filho. Ela publicou no Instagram a mesma foto que Sorocaba e escreveu que agora são quatro e que o filho Theo foi promovido a irmão mais velho.

“Estamos radiantes de alegria graças a Deus. Não víamos a hora de poder compartilhar essa notícia com vocês! Esse carinho que recebemos diariamente é mágico, muito obrigada! Seja bem-vindo, meu bebê”, escreveu Biah. O primeiro filho do casal nasceu em maio do ano passado, em um hospital em São Paulo. Logo após o parto da esposa, o cantor disse na época que não conseguia desgrudar do bebê.

Com a pandemia, o músico afirmou que não recebeu visita de familiares no hospital devido aos riscos do coronavírus. Ele ainda falou que o nascimento de uma criança é esperança, principalmente nos tempos atuais: “Um pinguinho de esperança”.

As informações são da FolhaPress