‘Parceira de vida’, Túlio Gadêlha se declara para Fátima no Encontro

São Paulo, SP

Nesta sexta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, o programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo) foi especial para celebrar a data. Túlio Gadêlha, 33, mandou um vídeo surpresa para homenagear a namorada e apresentadora do programa, Fátima Bernardes, 58.



“Sei que vocês conhecem a Fátima apresentadora, e alguns, a Fátima jornalista, mas eu conheço Fátima namorada. Sim, ela é carinhosa, divertida, parceira e muito romântica. Mas ela tem outro lado, por exemplo, não queiram ver esse ser humano com fome, é assustador!”, começou o deputado federal.



“Eu procuro sempre mantê-la alimentada, para o meu próprio bem. Ela também é uma namorada dominadora, esse pedaço aqui de mim, esse ombro, por exemplo, já é mais dela do que meu. Se a gente senta no sofá junto, a cabeça vem no ombro”, continuou.



“Se a gente deita para dormir, vem a cabeça nesse ombrinho. Inclusive, já ofereci o outro [ombro] para ela, mas ela não quer saber. Só queria dizer para essa mulher, para a minha Mulher-Gato, para minha Mulher Maravilha, para a minha matuta de São João, para a minha Power Ranger azul, para a minha ciclista, minha parceira de remo e minha parceira de vida.”



“Eu te amo, te amo muito e te amo muito também”, completou. “Eu também te amo muito”, respondeu a jornalista. “Não sei nem o que falar gente”, continuou emocionada. “Ele que me aguarde com o ‘ombrinho’ dele”, brincou a apresentadora.



Para também falar sobre a data especial, os convidados do programa foram a cantora Maiara, 33, da dupla com Maraisa, e seu namorado o também cantor Fernando Zor, 37, da dupla com Sorocaba. O casal fará uma live especial de dia dos namorados.

Os dois estão juntos há mais de dois anos e ficaram noivos em fevereiro. Eles dizem que a ideia de estarem juntos nesta data, fazendo o que gostam, foi quase automática. “As coisas aconteceram tão naturalmente”, diz Maiara em entrevista à reportagem. “Já é do nosso dia a dia cantar juntos.”



“A nossa união veio da música, a música nos uniu”, completa Fernando. “Agora com o lance da pandemia, tivemos um pouco mais de tempo para isso. A pandemia facilitou nesse caso.”

As informações são da Folhapress