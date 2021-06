Apresentador da GloboNews perde memória após acidente, mas afirma já estar bem

Ele retorna ao ar no sábado (12) às 12h30 e na segunda-feira (14) à meia-noite. “Já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá!”, completou o recado

São Paulo, SP

O jornalista Erick Bang, 40, âncora da Edição da Meia-Noite na GloboNews, contou, na última quarta-feira (9), que ficou temporariamente afastado da televisão por ter sofrido um acidente de trânsito. No Twitter, ele também comentou que teve perda de memória momentânea.



“Povo, após um tempinho longe, estou voltando. Há quase três semanas, sofri um acidente de trânsito e perdi a memória momentaneamente. Levei 12 pontos na cabeça, fiquei com o olho do Rocky no 10° round, mas já estou bem, e o que ficou foi uma cicatriz e essa não memória”, escreveu.



Ele retorna ao ar no sábado (12) às 12h30 e na segunda-feira (14) à meia-noite. “Já, já, a gente volta a se encontrar pela TV. Até lá!”, completou o recado. A última foto publicada pelo jornalista foi no dia 28 de maio, com a legenda: “A última foto, três horas antes do nada”, o que havia deixado seguidores curiosos.



“E eu achando que você estava de férias. Melhoras!”, escreveu uma seguidora como resposta para o jornalista. Bang apresenta o Edição da Meia-Noite desde 2011, e antes de trabalhar na GloboNews foi estagiário do Sistema Globo de Rádio.

As informações são da Folhapress