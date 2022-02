Sobre mal-estar de Paulinha Abelha, cantor do Calcinha Preta diz ter pensado ser gravidez

“Não foi diagnosticado o que realmente causou tudo isso. Paulinha teve náuseas, vômitos.

O cantor Daniel Diau, um dos vocalistas do grupo Calcinha Preta, comentou o estado de saúde de Paulinha Abelha. Em entrevista ao “Cidade Alerta”, da Record, o artista afirmou não ter notado a gravidade quando a colega apresentou os primeiros sintomas.



Em nota oficial divulgada nesta sexta (18), a equipe de Paulinha informou que o quadro é clinicamente estável. Ela segue em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com “quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos”.



“Não foi diagnosticado o que realmente causou tudo isso. Paulinha teve náuseas, vômitos. Estávamos em São Paulo, a minha esposa e o marido dela ficaram conosco depois que a banda voltou para Aracaju. Ela começou a passar mal e nós pensamos ser uma gravidez. A vontade dela é de ser mãe”, relatou o vocalista do Calcinha Preta.

À reportagem, a equipe do Calcinha Preta afirmou que a cantora está com uma bactéria no cérebro. No novo boletim médico, o hospital afirma que o coma está “em investigação”.



Paulinha está internada desde a última sexta-feira (11), quando passou mal durante uma turnê do Calcinha Preta em São Paulo. Ela foi internada assim que desembarcou na capital sergipana.



Em entrevista na semana passada ao podcast “Podpah”, ela afirmou que se sentiu mal antes de gravar a conversa:

“Eu senti um ‘passamento’, um desmaio (antes da entrevista). Mas nada que o Podpah não resolva, está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso”.