Snoop Dogg é flagrado fumando maconha minutos antes de show em evento

Prestes a subir no palco no intervalo do Super Bowl, o rapper foi visto fumando maconha e tem momento exposto por vídeo divulgado

O rapper Snoop Dogg, de 50 anos, foi flagrado fumando maconha minutos antes de subir ao palco para cantar no intervalo do Super Bowl, em Los Angeles. O cantor é assumidamente usuário da droga, mas ele não imaginava que estava sendo filmado naquele momento. Segundo o jornal ‘New York Post’, o flagra foi feito nos bastidores. O vídeo viralizou e já foi visto por quase cinco milhões de pessoas. Na ocasião, Dogg cantou com Dr. Dre, Mary J. Blige, Anderson Paak, Kendrick Lamar, Eminem e 50 Cent, e a apresentação foi muito elogiada. Foto/Reprodução/Redes Sociais Mas esse está longe de ser o maior dos problemas do rapper. Uma mulher está processando o rapper americano, a quem ela acusou de agredi-la sexualmente em 2013 na Califórnia. O processo foi aberto na quarta-feira (9) em um tribunal federal de Los Angeles. Leia também Hip hop toma conta do Super Bowl com Dr. Dre, Snoop Dogg e Eminem

Snoop Dogg é acusado de agressão sexual A mulher, que permanece anônima, é descrita nos documentos judiciais como uma dançarina, modelo e atriz profissional, que trabalhou como dançarina por anos para Snoop Dogg e outros rappers. De acordo com o processo, ambos os lados tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo por meio de mediação privada na última terça-feira (8). Segundo o TMZ, a dançarina pediu pouco menos de US$ 10 milhões (R$ 52,3 mi), demanda que teria sido rejeitada pelo rapper. No dia seguinte, quando o processo foi aberto, o artista postou no Instagram: "Chegou a temporada de caçadores de dinheiro. Cuidado". Sem se referir a nada específico, a publicação inclui emojis de um saco de dinheiro, um rosto com expressão de suspeita, um policial e um juiz.