Shawn Mendes é flagrado fazendo ritual espiritual na praia

O cantor estava curtindo as pequenas férias no Havaí e foi fotografado fazendo um ritual de cura e purificação.

O cantor Shawn Mendes, de 23 anos, foi fotografado curtindo dias de descanso em uma praia no Havaí. Em uma das imagens, o artista está sentado de pernas cruzadas, enquanto uma mulher parece soprar algum tipo de substância em um cachimbo enfiado em uma de suas narinas.

Segundo o site americano ‘TMZ’, ele estaria usando o rapé da Amazônia, um composto de ervas, cascas de árvores e outras plantas tradicionalmente usadas por tribos indígenas da América do Sul há milhares de anos em rituais de cura e purificação.

Após a sessão, Shawn e a mulher foram clicados tomando café, rindo e caminhando pelas falésias do local. Nas redes sociais, internautas identificaram que a mulher ao lado do cantor é Hitomi Mochizuki, que se define no Instagram como artista e praticante de ioga.

Ela possui um canal no Youtube com 950 mil inscritos e costuma postar vídeos com dicas sobre como ser “energeticamente atraente e confiante” e outras práticas diárias de meditação.

O cantor anunciou em novembro do ano passado o fim do namoro com Camila Cabello, de 24 anos. Os dois estavam juntos desde 2019.

“Olá, pessoal. Decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro. Camila e Shawn”, afirmaram em comunicado publicado nas redes sociais.