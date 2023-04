Série de ‘Harry Potter’ inicia busca por elenco, que deve ser mais diverso

O CEO da HBO, Casey Bloys, se esquivou da atual polêmica que envolve Rowling, na qual a escritora britânica é acusada de ser transfóbica

São Paulo – SP

A busca por atores para integrarem o elenco da série televisiva de “Harry Potter” já começou, segundo o jornal britânico The Times. As contratações devem acontecer entre o fim deste ano e o início do próximo.



Agências procuram para a produção do Max —streaming que substitui o HBO Max a partir do segundo semestre— crianças de dez anos que tenham estatura menor que o comum para a faixa etária, experiência em atuação e algum conhecimento, mesmo que pouco, sobre os livros de JK Rowling.



Em relação aos filmes lançados nos anos 2000, a série deve ter um elenco mais diverso do ponto de vista racial, de acordo com o podcast “The Hot Mic”. A personagem de Hermione Granger, vivida no cinema por Emma Watson, deve ser interpretada por uma atriz não branca —assim como no teatro. Ainda segundo o podcast, a equipe de roteiristas também deve ser composta por pessoas não brancas.



O CEO da HBO, Casey Bloys, se esquivou da atual polêmica que envolve Rowling, na qual a escritora britânica é acusada de ser transfóbica. “Esta é uma discussão que está muito na internet, cheia de nuances e bastante complicada, e não é algo com que vamos nos envolver”, afirmou. “A história de ‘Harry Potter’ é incrivelmente afirmativa e positiva com o amor e a autoaceitação.”