Candidata do Miss Amazonas Gay não aceita resultado do concurso e agride produtora

A participante Aysha, ficou revoltada ao receber o terceiro lugar da competição e acabou jogando um buquê na idealizadora do evento.

Amores, neste sábado (15) aconteceu o concurso Miss Amazonas Gay, porém, a competição que era pra terminar em festa acabou com uma confusão daquelas, tendo até agressão.

A confusão começou pois a candidata Aysha, que foi anunciada como a terceira colocada no concurso, não aceitou o resultado da disputa e agrediu a organizadora do evento Brenda Lamask.

Antes da agressão, a participante desfilou pleníssima pelo palco, segurando um buquê de flores, mas ao chegar na porta do camarim atirou o buquê na cabeça da produtora.

A agressão foi gravada e o vídeo, do concurso que aconteceu no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, está ganhando cada vez mais foça na web.