Filha de Thaila Ayala e Renato Góes nasceu neste domingo (16)

A modelo e atriz confirmou o nascimento da sua segunda filha por meio de um post nas redes sociais

Felicidades ao casal, porque a titia já está babando do lado de cá. Nasceu a filha de Thaila Ayala e Renato Goés neste domingo (16). Tereza é a segunda filha de Thaila, fruto do relacionamento da modelo com o ator, que ficou marcado pela sua personagem em Pantanal.

“Família completa, meu milagre nasceu!”, disse Thaila. “Seja bem-vinda, minha filha”, disse Renato, usando a hashtag: “O maior amor do mundo”.

Sou suspeita de falar, porque eu amo o nascimento dos filhos dos famosos e acompanho todos de pertinho. Sem contar detalhes sobre a beleza desse casal, né?