“Senti que a gente não importava”; shows de Taylor Swift no Brasil afetam fãs

Infelizmente Laura não mora no estado do Rio de Janeiro e não pode comparecer na reposição do show, que foi para segunda-feira, 20 de novembro

Isabela Domanico

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

“O que eu sentia era que ali a gente não importava”, disse uma fã que preferiu se identificar como Laura*. Ela que já estava dentro do estádio quando Taylor Swift adiou o show do dia 18/11

Laura chegou por volta de 12h para ficar na fila do show da cantora, com 15 anos sendo fã dela, tudo que ela queria era aproveitar o show que ela tinha pagado, mas com apenas 40 minutos para começar o show, ele foi cancelado.

Choros e gritos

Aí foi quando houve o anúncio, disse Laura, foram mais de 60 mil pessoas chorando, gritando de raiva e frustração e do lado de fora do estádio ninguém estava preparado para a legião de fãs que saiam do estádio, você conseguia ver pessoas passando mal, ambulâncias passando, pessoas perdidas e sem saber o que fazer.

E é aí que ela pensa que ela não importa, com o show cancelado com menos de 1 hora, era certo de que todo aquele esforço que eles tinham passado para chegar ali era diferente do da cantora que deveria estar no ar condicionado enquanto eles estavam no sol quente.

Do lado de fora aconteceu tudo, desde ameaça de arrastão até um barulho de tiro, que depois Laura foi descobrir que era um sinalizador usado para retirar as pessoas de dentro do estádio.

A cantora estado unidense veio trazer a sua turnê para o Brasil durante o mês de novembro e no momento está em São Paulo esperando para fazer os próximos shows no dia 24, 25 e 26, mas os shows que aconteceram no Rio de Janeiro vem dando o que falar pelas experiências que os fãs tiveram.

Bagunça

Giovana Siqueira, de 22 anos, foi ao primeiro show no Rio de Janeiro, no dia 17, com ingressos para a pista. Ela diz que a bagunça já começava antes de chegar dentro do estádio, as pessoas já estavam passando mal, desmaiando e vomitando antes mesmo de entrar lá. Quando entraram foram barradas as águas dela e das amigas.

Giovana diz que nunca tinha suado tanto quanto naquela noite, se você visse ela teria achado que ela tinha entrado em uma piscina e ela não sentia vontade de ir ao banheiro durante o show, ela só sentiu realmente quando chegou do show, após meia-noite, toda a água que ela tinha tomado, ela tinha suado.

Mais para o meio do show ela e as amigas começavam a passar mais mal e optaram a ver o show fora da muvuca e longe da grade e ela diz que qualquer lugar que você estiver na pista você vai conseguir ver ela e aproveitar o show sem estar amassado e com falta de ar.

Insegurança

Maria Antonia Cintra Rocha, de 23 anos, é uma das fãs que compraram o ingresso para São Paulo, mas que infelizmente, não acha que tem clima para ela curtir e resolveu vender o ingresso. Ela ficou sabendo da morte da Ana Benevides pelo Twitter/X e quando vê algo nessa rede, não tem como saber o que é verdade e o que é apenas especulação, e tudo isso a deixou desanimada com o show. A nota que a cantora fez após a morte de Ana a deixou desanimada também.

Na nota, a cantora diz apenas que lamenta pela partida de uma menina tão jovem, mas que não tem forças para falar sobre isso no palco, sem ser tomada completamente pelo luto e a cantora não cita a causa da morte nem o nome de Ana em lugar nenhum, apenas a colocou como uma fã incrivelmente bonita e jovem demais.

Maria Antonia diz que não culpa a Taylor pelo que aconteceu, mas acha que ela poderia ter feito alguma coisa para dar um suporte a família, que teve que pegar empréstimos para trazer o corpo da filha para a cidade dela, mas que no final os fãs fizeram uma vaquinha para arcar com esses custos.

Ela finaliza dizendo que não tem clima para ela ir, mas não julga quem vai e quer que eles aproveitem, pois não acha que a Taylor volte tão cedo para o Brasil, tendo em vista que ela demorou mais de 10 anos para voltar.

Bruno Bragança, de 21, e Helena Emery, de 20 anos, foram nos 3 dias de show no Rio de Janeiro, no primeiro dia o maior problema foi o calor, Bruno disse que sentiu que eles não estavam preparados para o quão forte calor que estava afetando os fãs, água estava muito cara e não era fácil de conseguir, já nos outros dias tinha mais água e apesar de não estar gelada ajudava.

Eles resolveram ir no show remarcado, pois apesar de não serem do Rio, a passagem deles era para o meio da semana.

Helena diz que o primeiro show foi bem complicado e cansativo e devido a essa experiencia no segundo dia eles já chegaram mais perto do horário do show, para não terem que passar por aquilo novamente e estava muito quente lá dentro e achou certo cancelarem, pois não tinha como ter um show naquele ambiente, mas ela diz que foi feito errado, por todas as partes.

No terceiro dia de show choveu e como eles trocaram o horário para mais tarde, justamente devido ao calor e mesmo assim eles estavam distribuindo mais água e na data nova Helena diz que foi a melhor devido à experiência, foi tudo mais organizado e eles aprenderam com os shows anteriores. Ela também diz que foi perrengue, mas iria de novo.

Desculpas

O CEO da T4f veio nas redes sociais reconhecer os erros e pedir desculpas “a todos que não tiveram a melhor experiência possível” e expressou seus sentimentos a morte de Ana Clara Benevides. Ele também falou de como estão tentando fazer a melhorar a experiência para os próximos shows em São Paulo.