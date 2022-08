Ludmilla perde a paciência com erros técnicos e deixa o palco no Farraial

Internautas demonstraram solidariedade à cantora. Vídeos compartilhados mostram uma diferença em relação aos seguintes

Primeira atração do dia, Ludmilla não terminou seu show no Farraial, na tarde gelada deste sábado (20), no Anhembi. Com problemas técnicos, a cantora chegou a pedir ajuda à equipe de produção do festival, mas o som continuava baixo. Baixíssimo. Na terceira música, a funkeira desistiu.

“Queria fazer um show f* para vocês, mas infelizmente não foi culpa minha. Não consegui. Mas a gente se encontra Brasil afora, espero ver vocês em um show meu de verdade. Com toda a estrutura que eu mereço”, disse, já chamando para a saideira.

Internautas demonstraram solidariedade à cantora, e vídeos compartilhados na rede mostram uma diferença em relação aos shows seguintes -o som parecia muito mais potente. As outras atrações do evento foram Pedro Sampaio, e as duplas sertanejas Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, e os cantores Gustavo Mioto e Xand Avião.

O Farraial não se pronunciou sobre a interrupção do show de Ludmilla até a manhã deste domingo (21), e a cantora não aparece nas imagens divulgadas pelo evento em suas redes sociais.