Sem conseguir fechar patrocinador, RedeTV! pode abrir mão do Campeonato Alemão

Por contrato, a RedeTV! tem direito a 34 jogos até o fim da temporada, que termina em maio de 2024

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Mesmo com contrato assinado, a RedeTV! pode perder os direitos de transmissão do Campeonato Alemão. O departamento comercial da emissora de Osasco não conseguiu acertar um patrocinador para garantir a veiculação das partidas e corre contra o tempo para fazê-lo.

Fechado no começo do mês, o acordo entre a RedeTV! e a Bundesliga foi o primeiro de uma série de vínculos que a liga alemã fechou para a temporada 2023/2024. TV Cultura, Globo/SporTV, Nosso Futebol, Cazé TV e Goat fecharam contratos. Além disso, o aplicativo de futebol Onefootball renovou acordo para mostrar todos os jogos da liga por streaming até 2026.

A questão é que nenhuma produção da RedeTV! vai ao ar sem pelo menos um patrocinador fixo. É o caso de programas de entretenimento, por exemplo, como o Vou te Contar, de Claudete Troiano, exibido na faixa da manhã. Claudete só está no ar na emissora porque é bancada pela rede de farmácias Ultrafarma.

Isso explica o fato da RedeTV! não ter anunciado oficialmente que adquiriu o Alemão nem falar sobre o assunto, mesmo com a Bundesliga tendo divulgado o contrato oficialmente. Se até o dia 1º de setembro não for celebrado um contrato comercial, a RedeTV! deve abrir mão do campeonato –o que faria a TV Cultura se tornar a única emissora a exibir o Alemão na TV aberta.

Por contrato, a RedeTV! tem direito a 34 jogos até o fim da temporada, que termina em maio de 2024 –um jogo por rodada no fim de semana. A situação causou mal-estar nos bastidores, principalmente entre as equipe de esporte e jornalismo, que viam no produto uma forma de fortalecer a programação do canal.

Procurada pela reportagem desde a última sexta-feira (25) para confirmar o assunto, a RedeTV! não respondeu.