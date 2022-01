Se arrependeu? Projota afirmou que perdeu amizades e fãs após participação no BBB

O cantor participou da edição de 2021 e sofreu uma das maiores rejeições da temporada, “Quando eu saí, me perguntei o que tinha ido fazer lá”

O cantor Projota, de 35 anos, comentou em uma entrevista ao jornal ‘O Globo’ sobre sua participação no BBB 21 e pareceu estar super arrependido de ter entrado no programa.

“Já perdi muito jogo na vida, mas ali veio tudo de uma vez. Perdi a avó por quem fui criado, um cachorro e um gato. Perdi amizades, fãs, contratos e prestígio, perdi boa parte do alicerce que levei 20 anos para construir. Você se sente injustiçado, é como se tivesse passado um furacão” afirmou.

O rapper foi julgado durante a sua participação no programa por tomar atitudes que ‘não deveria’ e escolher o lado ‘errado’, segundo os internautas. Projota saiu do BBB com 91,89% dos votos, sofreu uma das maiores rejeições da temporada.

“Não consegui entender que o tempo ali não seria suficiente para as pessoas verem que não existem anjos e demônios lá dentro, mas seres humanos. E sou impulsivo demais. Consegui humanizar minha imagem. Dancei axé, me maquiei, brinquei, fiz de tudo e muita gente viu isso. Hoje consigo valorizar o ‘BBB’. Quando saí da casa, eu só pensava: ‘Mano, o que é que eu fui fazer lá?”… Eu sabia que o ‘Big Brother’ era assim, e não culpo ninguém além de mim”, finalizou Projota.